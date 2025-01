Med sečnjo Grajskega griča v prestolnici del drevesa zdrsel do hiše in jo poškodoval

Agencija za civilno letalstvo je opravila dva nadzora nad sečnjo drevja s pomočjo helikopterja na grajskem pobočju v Ljubljani, ki je potekala ta teden. Neskladij in odstopanj v nadzoru niso ugotovili.

Agencija je namreč v zvezi s helikoptersko operacijo na grajskem pobočju prejela nekaj vprašanj občanov, vsa so bila povezana z vprašanjem varnosti take operacije oz. z dovoljenji izvajalca helikopterske operacije.

FOTO: Črt Piksi

Agencija je opravila dva nadzora. V ponedeljek sta nadzor opravila dva letalska nadzornika, in sicer na področju skladnosti operacije v kontekstu varnega izvajanja in skladnosti dokumentacije pilotov in letalskega operatorja. Letalska nadzornika sta bila navzoča pri dveh ciklih odlaganja tovora na odlagalnem mestu, neskladij in odstopanj pa nista ugotovila.

Odlomil se je del drevesa

V sredo je nato agencija opravila še dodaten nadzor, tokrat v sodelovanju s policijo in mestnim redarstvom, in sicer v zvezi z nadzorom prisotnosti brezpilotnih zrakoplovov v območju pet kilometrov od grajskega pobočja. Nadzor so opravili z napravo Aeroscope, ki v realnem času zaznava prisotnost brezpilotnih zrakoplovov, so še pojasnili.

Ta teden je namreč potekala sečnja dreves na Grajskem griču v Ljubljani s pomočjo helikopterja. V sredo se je sicer med sečnjo odlomil del drevesa in zdrsel do hiše na Mestnem trgu. Pri tem je nastala manjša škoda, poškodovan ni bil nihče.