Med reševanjem spoznal bodočo ženo

V teh dneh mineva 11 let, odkar v Mojstrani deluje Slovenski planinski muzej. »Ponosen sem, ker se je po 110 letih pogovarjanja, simpozijev in kongresov, kje bo planinski muzej, le zgodil premik z mrtve točke,« se 78-letni Franc Ekar upravičeno ponosno ozre na storjeno v času njegovega predsedovanja Planinski zvezi Slovenije (med letoma 2001 in 2010). Na prvi odpravi na Kavkaz leta 1963 FOTO: Osebni arhiv Sicer pa so gore del njegovega življenja. Rojen je bil pod vršaci v Preddvoru leta 1942, med policijsko uro so šli po babco. Po končani osnovni šoli je končal industrijsko šolo Is...