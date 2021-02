Med izselitvijo so jim izginili vredni predmeti, varnostniki naj bi oropali Rogovce

Pred dnevi so na facebook skupine Ambasade Rog mestni občini Ljubljana očitali, da ni dobro poskrbela za varovanje predmetov, ki so bile Rogovcem odvzete ob deložaciji nekdanje tovarne. Skladiščenje predmetov iz Roga naj bi se izkazalo za polom, saj ko so prišli na vrsto za prevzem predmetov na Snega, so menda dobili le malenkost od tistega, kar so ob deložaciji morali pustiti v Rogu.



Pravijo, da so si za dvig opreme najeli kombi, a kombija niso napolnili niti za tretjino. »Nekaj knjig, šivalni stroj, projektor, zvočniki, ena slika, eno kolo. To je to, kar smo dobili nazaj,« so zapisali.



Izginili naj bi njihove najvrednejši predmeti. V zrak je recimo izpuhtel naš računalnik. In blagajna, v kateri je bil denar. Pa novi ojačevalec in zvočna kartica. Miza za ročni nogomet. Profesionalna catering in kuhinjska oprema. Orodje. Popolnoma vse pohištvo. Slike treh slikarjev iz vrst beguncev, ki so razstavljali pri nas. Še stoječa fotografska razstava,« so našteli. Ko so spraševali odgovorne za prevoz in skladiščenje reči, teh menda niso videli.



Rogovci menijo, da se je večina pohištva najbrž znašlo na tehtnici, »ki je pričarata tistih 43 ton rogovskih smeti, miza za ročni nogomet pa na vikendici katerega od varnostnikov. Denar iz blagajne je šel v žep drugega varnostnika, računalnik v nahrbtnik tretjega«. Eden ov varnostnikov jim je v posmehu celo dejal: »Enkrat ste pač morali plačati najemnino?«

Kaj o očitkih pravijo na MOL-u?

»Z vsem, kar je v Rogu najdenega, predstavniki varnostne službe (Valina, op.a.) in JP Voka Snaga, ki posameznikom izdajajo predmete, ravnajo skrbno, prišlo ni do nobene odtujitve stvari,« so na MOL-u zatrdili za Slovenske novice. Predmete, ki so »razpadli, polomljeni, gnili in nefunkcionalni«, jih umestijo med odpadke, vse drugo pa je transportirano v skladišče na Povšetovo. Še vedno je v Rogu velika količina odpadkov in le še manjši del osebnih stvari posameznikov.



Kot pravijo na MOL-u, je do do danes je bilo iz nekdanje tovarne Rog v RCERO Ljubljana pripeljanih 175 ton kosovnih odpadkov. Prejeli so 70 vlog za prevzem predmetov in opreme, nekaj od istih oseb. Do zdaj je po svoje stvari v skladišče na Povšetovo ulico prišlo 59 oseb. 21 oseb je svoje stvari prišlo prevzet neposredno v Rog.



O domnveno odtujenih vrednejših rečeh, kot so profesionalna kuhinjska oprema, ojačevalci, miza za ročni nogomet, slike slikarjev, ... na MOL-u tako komentirajo, da ni prišlo do odtujitve, in dodajajo, da sta bili med najdenimi stvarmi tudi blagajni z manjšo količino gotovine, ki pa ju lastniki še niso prevzeli in jih še vedno čakata na Povšetovi.



Iz MOL-a še sporočajo, da jih je stanje v notranjosti nekdanje tovarne Rog negativno presenetilo. V kratkem bodo sanirali tudi galvane v stari tovarniški stavbi Roga, »ki je predstavljala resno ekološko grožnjo«. Ponudnika za delo v vrednosti okoli 300.000 evrov so že izbrali.

