Med bučami vlada nova rekorderka (FOTO)

V sklopu poletnih razstav, ki jih v Mozirskem gaju prirejajo že desetletja, so ob obilni letini pred več kot 15 leti priredili razstavo buč in nanjo povabili tudi prvega demokratično izvoljenega predsednika državnega zbora dr. Franceta Bučarja. Ob ogledu čudovite razstave rumeno-pisanih okrasnih in vmes jedilnih buč se je znal pošaliti na svoj račun in iz imidža. »Kajne, sem trdobučen in podoben temle bučam, za reklamo vam res kar prav pridem,« je povedal takrat še zelo aktivnemu prvemu vrtnarju gaja Jožetu Skornšku.

Pod taktirko Darka Beleta in ob predanem delu Elice Bele so se razstave najtežjih in najlepših buč v naši deželi kar vrstile. EHD Mozirski gaj je pridobil mednarodno licenco za tehtanje buč velikank in s tem zeleno luč za tekmovanje pridelovalcev gigantskih buč na svetovnem prvenstvu v Nemčiji. Dogodek je postal priljubljen tudi zato, ker so začeli iskati še najdaljše buče, pred petimi leti še najlepšo, nato najtežje lubenice. Ob dobrih letinah so park cvetja v zatonu poletja krasili z aranžmaji buč in tako privabljali na tisoče obiskovalcev. Najtežja buča v Sloveniji, težka 842 kilogramov, še vedno ni premagana, je pa letos padel rekord za najdaljšo legionarsko bučo, ki jo je pridelal Erik Rink Perme z Velikega Vrha pri Litiji ter podrl lanski rekord Martina Jeharta, ki je bil 242 cm, za kar 63 cm, na 305 centimetrov.

Z razstave v oljarno FOTO: Jože Miklavc

Na sredini je letošnji zmagovalec Uroš Fifolt. FOTO: Mozirski gaj

V Mozirskem gaju je pisano in okusno. FOTO: Jože Miklavc

Resne težave

V Mozirskem gaju je pred dnevi potekalo že 14. državno tekmovanje za najtežjo bučo, kjer že vsa leta natančno tehtanje izvaja strokovna ekipa zavoda za meroslovje Lotrič. Poleg najtežje so iskali tudi najdaljšo in najlepšo bučo ter najtežjo lubenico. Potem ko je 4. avgusta lani vodna ujma že tretjič hudo razdejala znameniti park, so na pomoč priskočili družinski člani Koroškega vrtnarskega centra Jehart iz Šmartna pri Slovenj Gradcu ter rešili hudo zadrego tradicionalnega prireditelja.

»Še pomislil nisem, da bi zdaj mi imeli to čast in delo, ki so si ga z mnogo leti pridobili v Mozirju, le pomagati smo želeli, saj smo prijatelji in Martin Jehart je že vrsto let sodeloval z izjemnimi bučami,« nam je takrat omenil Gregor Jehart - Geri, izjemen in dobrodelno usmerjen podjetnik, partner znane koroške podjetne vrtnarke Natalije Jehart.

V parku bo razstava velikank do 6. oktobra. FOTO: Jože Miklavc

Lovšetova lubenica je slovenska rekorderka z 82 kilogrami. FOTO: Jože Miklavc

Tudi letošnje tehtanje je vodil domačin Ivo Milovanovič, ki očitno zmore več od komentiranja športnih prireditev in tekmovanj. Ob strokovni žiriji je šegavo spremljal dogajanje, ki so ga obvladovali člani društva Bučmani z uporabo viličarja, palet in posebnih nosilnih gurten. Ivo je za Novice povedal, da v težavnem letu ni bilo rekordnega števila buč, a vseeno veliko. V zadnjem hipu se je prijavilo nekaj že znanih tekmovalcev, a tudi nekaj novih ljubiteljev, skupaj 16. Gojitelji so očitno imeli kar resne težave, tudi eden največjih, večkratni državni prvak Janko Lovše. Državnemu rekorderju buča velikanka namreč letos sploh ni uspela.

Tri orjakinje

Za najtežjo bučo je tokrat v že skoraj povsem zaceljenem parku tekmovalo devet gojiteljev iz Slovenije. Prvo mesto s 615 kilogrami je osvojila buča Uroša Fifolta iz Koroške vasi pri Novem mestu, na 2. mesto se je uvrstil Sebastijan Kojzek iz Ruš z bučo, težko 528 kilogramov, tretje mesto je s 524 kilogrami osvojila buča Primoža Kotnika s Skomarja nad Zrečami – po oceni obiskovalcev je njegova postala tudi letošnja najlepša, misica. Ko so med tremi primerki v konkurenci izmerili najdaljšo, se je izkazalo, da je Erik Rink Perme premagal lanski Jehartov rekord in postal državni rekorder z legionarsko bučo. Na tehtanje in ogled sta dva pridelovalca pripeljala tri orjaške lubenice; najtežjo (presegel je svoj lanski rekord 53 kilogramov), kar 82-kilogramsko lepotico, je postavil na tehtnico Janko Lovše z Velike Ševnice pri Trebnjem, Domen Zorko z Rake pri Krškem pa se je uvrstil na 2. in 3. mesto, tehtali sta 61 oziroma 49 kilogramov.

Obiskovalci so veseli buč v parku. FOTO: Jože Miklavc

Najdaljša presega neverjetne tri metre. FOTO: Mozirski Gaj

Ob čudovitih zlato zelenih tratah in obnovljenih poteh ter pisanem jesenskem cvetju bodo buče velikanke v Mozirskem gaju na ogled do 6. oktobra, ko se bodo vrata tega najlepšega parka v Zgornji Savinjski dolini za slaba dva meseca zaprla. Decembra bo z 9. Božično bajko Slovenije zeleno srce Mozirja zasijalo z 1,9 milijona prazničnih kresničk in sijalo vse do 5. januarja 2025.

Milovanovič in Lovše sta se strinjala, da je bilo letos težko leto za bučmane. FOTO: Jože Miklavc