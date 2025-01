Med 32 najbolj romantičnimi lokacijami na svetu tudi slovenska; poglejte, katera

Bliža se valentinovo, ki po svetu velja za enega tistih praznikov, ko se na rokah mladenk najpogosteje zasvetijo zaročni prstani. V tujini in vedno pogosteje tudi pri nas pa zaroka ni opravek, ki bi ga bilo jemati zlahka. Treba je izbrati popoln prstan, primeren trenutek, tudi kraj mora biti čim bolj romantičen in še in še.

Da bi moškim nekoliko olajšali vsaj iskanje slednjega, so ustvarjalci londonske popotniške revije sestavili seznam kar 32 najlepših krajev po svetu, kjer, tako so prepričani, nobena na vprašanje: »Ali bi se poročila z mano?« ne bo mogla reči ne.

Na seznamu seveda niso smele manjkati eksotične destinacije, kot so tihomorsko otočje Fidži, novozelandsko jezero Tekapo, japonska gora Fudži, sipine v namibijski puščavi, Pariz in neokrnjena narava v Bocvani, kjer naj bi se zaročila tudi princ Harry in Meghan Markle.

Ob sončnem zahodu

Na njem najdemo tudi slovenski biser – Ojstrico, od koder se z lesene klopi odpira prekrasen pogled na blejski otok. »Blejsko jezero je ena tistih naravnih lepot, ki bi jih moral vsak obiskati vsaj enkrat v življenju, zato je to tudi popoln kraj za tako edinstveni dogodek, kot je zaroka,« so izbiro lokacije utemeljili pri reviji Conde Nast Traveller, kjer bodočim ženinom še svetujejo, naj se na dogodek dobro pripravijo, v nahrbtnik poleg prstana zložijo še nekaj prigrizkov in steklenico penine ter na klopi zaljubljencev objeti počakajo do sončnega zahoda, nato pa svojo drago zaprosijo.

Pogled z Ojstrice je res sanjski. FOTO: Guliver/Getty images

Poleg Ojstrice so pri londonski reviji v naši bližini izbrali še nekaj romantičnih krajev, za katere so prepričani, da so kot nalašč za ta pomembni dogodek. Denimo Plitvička jezera, za katera so prepričani, da so pravi zaklad Hrvaške, ne njihovi mnogi otoki in čudovita obala.

V Italiji sta po njihovem mnenju najbolj romantična obala v regiji Amalfi, natančneje park ob hotelu Villa Cimbrone, in jezero Como, kjer ima svoje evropsko pribežališče tudi hollywoodski zvezdnik George Clooney.