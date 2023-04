Matjaž zaslužen, da so Slovenijo preplavili baloni (FOTO)

Priznanje Edvarda Rusjana za izjemne dosežke pri širjenju in razvoju letalske dejavnosti v Sloveniji si je prislužil Matjaž Pavlinjek, direktor družbe Roto in generalni direktor organizacije 24. svetovnega prvenstva v letenju s toplozračnimi baloni FAI, ki je septembra lani potekalo v Murski Soboti. Laskavo nagrado mu je izročil Igor Eržen, predsednik Letalske zveze Slovenije.

Ob podelitvi je pojasnil, da zveza, ki je krovna slovenska organizacija na področju letalskega športa, združuje osem športnih panog. Priznanje za življenjsko delo je prejel pionir in utemeljitelj balonarskega športa v Sloveniji Avi Šorn. Spomnimo, 24. svetovno prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni FAI so s skupnimi močmi organizirali Balonarski klub Roto s partnerji FAI (Fédération aéronautique internationale, mednarodna letalska zveza), Letalsko zvezo Slovenije, Mestno občino Murska Sobota in Aeroklubom Murska Sobota.

Balonarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, je ponosen Matjaž Pavlinjek. FOTO: BK Roto

Poudarimo, šlo je za največjo športno letalsko prireditev v samostojni Sloveniji. Tekmovanja so se udeležile 103 ekipe iz 32 držav z vsega sveta. Vrhunska prireditev je pritegnila številne obiskovalce in Slovenijo postavila na svetovni zemljevid atraktivnih lokacij za letenje s toplozračnimi baloni, taktirko pri izjemno kompleksnem dogodku pa je vihtel Matjaž Pavlinjek, ki je z ekipami dokazal, da Slovenija zmore in zna organizirati športna tekmovanja na najvišji ravni. Brezhibno izpeljan tekmovalni del prireditve in bogat spremljevalni program za obiskovalce sta Pomurje še dodatno utrdila kot atraktivno turistično destinacijo v očeh domače in tuje javnosti.

Letenje v toplozračnem balonu je nekaj čisto posebnega in nepozabnega, zlasti če letiš nad tako lepo deželo, kot je Slovenija.

Slovenija se je odlično odrezala

»Matjaž Pavlinjek je z odlično organizacijsko sposobnostjo izpeljal balonarsko svetovno prvenstvo, ki je potekalo v gostoljubni atmosferi Murske Sobote. Uspelo mu je povezati najboljše pilote ter predstaviti Slovenijo in letalsko zvezo v luči, ki nas postavlja prav v svetovni vrh balonarstva. Vse to mu je uspelo z vztrajnostjo, voljo do dela in veliko entuziazma, zato mu na letalski zvezi s ponosom podeljujemo najvišje priznanje, nagrado Edvarda Rusjana za izjemne dosežke,« je odločitev pojasnil Eržen.

Predsednik LZS Igor Eržen in nagrajenec. FOTO: BK Roto

Ponosni prejemnik, sicer direktor uspešnega prekmurskega podjetja Roto za proizvodnjo izdelkov iz plastičnih mas s sedežem v Černelavcih pri Murski Soboti, v prostem času pa pilot toplozračnega balona, helikopterja in tudi lahkega reaktivnega letala cessna, je bil ob podelitvi vidno počaščen: »Balonarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo, ta edinstveni šport velja še naprej podpirati in vzgajati nove generacije pilotov. Ljubezen do letenja je nekako vgrajena v našo družino, še posebno ljubezen do balonarskega športa. Leta 1994 je Balonarski klub Roto balon klub v Murski Soboti organiziral evropsko prvenstvo v letenju s toplozračnimi baloni, pozneje pa tudi nekaj državnih prvenstev. V meni je že dlje tlela želja po organizaciji dogodka svetovnih dimenzij. Leta 2018 nam je pri FAI uspela kandidatura za organizacijo svetovnega prvenstva, ki je bilo sprva načrtovano za 2020., vendar smo zaradi izjemnih razmer, ki jih je povzročila pandemija, izvedbo prestavili v leto 2022. Vesel sem tudi, da se je Slovenija na tem prvenstvu odlično odrezala tudi v tekmovalnem delu. Naš pilot Vito Rome je v skupnem seštevku dosegel zgodovinski rezultat, šesto mesto. Veseli me tudi, da v zadnjem času opažamo večje zanimanje slovenske publike za komercialne polete. Letenje v toplozračnem balonu je nekaj čisto posebnega in nepozabnega, zlasti če letiš nad tako lepo deželo, kot je Slovenija.«