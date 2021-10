Sociolog Mastnak razburil zdravnike: Cepiva mRNA niso cepiva, to je genski inženiring

Tomaž Mastnak, priznani sociolog in predavatelj ter publicist, je bil gost v nedeljski oddaji Intervju na nacionalni televiziji. Tam se je razgovoril tudi o cepljenju, kar je na družbenih omrežjih sprožilo burne odzive. Nekateri so bili nad njegovim mišljenjem navdušeni, na drugi strani pa je bilo nemalo ljudi zgroženih.

Najprej je sociolog pokritiziral soočanje zahodnih držav, tudi Slovenije, z epidemijo: »Pri politiki cepljenja gre po moje v prvi vrsti za ščitenje ekonomije, ne pa za zagotavljanje zdravja prebivalstva. Nihče ne ve, kakšne bodo posledice nekaterih cepiv, ki se na novo uveljavljajo. Stranski učinki klasičnih cepiv so bili potisnjeni na stran. O njih se ni smelo razpravljati. Uveljavlja se neka neverjetna cenzura.«

Pojasnil je, da ni antivakser, da pa ima načelno velike pomisleke glede tega, kako se ta cepiva vsiljuje: »Res je, da olajšujejo in blažijo simptome bolezni, zato je manj hospitalizacij in smrtnih primerov. Ni pa res, da cepiva preprečujejo širjenje in obolevanje. To bi lahko bil eden od ukrepov, če bi bili tudi drugi koščki sestavljanke na pravem mestu.«

Po njegovem mnenju so »del totalitarne kontrole tudi cepiva. Kot princip. To je postal model konformnosti. Če si nisi cepljen, si idiot. Gre za moralno diskreditacijo ljudi, ki imajo zaradi takih ali drugačnih razlogov zadržke do cepljenja. Verjetno je del teh zadržkov nepotreben in je posledica načina, kako se to izvaja.«

Največ odzivov pa so bile deležne naslednje izjave: »Tehnično, govorim kot laik, mRNA cepiva, ki po moje sploh niso cepiva, so bolj cepiva v metaforičnem smislu, ker jih uporabljamo na enak način, kot smo uporabljali klasična vektorska cepiva. To je genski inženiring. Ta se uveljavlja hkrati z izpopolnjenimi metodami obvladovanja človeškega duha in psihe. Kakšne bodo posledice teh genskih posegov nihče ne ve. Lahko so katastrofalne, lahko se pokaže, da so odlična iznajdba. Zdi pa se mi neodgovorno to vsiljevati.«

Na omrežju Twitter se je vnela burna razprava. »Sociologi se ne bi smeli izrekati o cepivih mRNA. Pika« Tako je Mastnakove izjave o cepljenju komentirala ena izmed gledalk. »Zaradi takšnih in podobnih zgrešenosti postajajo ljudje vse bolj alergični na medije in ta 'občuten upad zaupanja v TV voditelje'« je povedano komentirala znana novinarka Nataša Briški.

Na drugi strani so bili nekateri navdušeni: »Sistem je v času Co19 reševal ekonomijo in ne ljudi! To je najbolj na kratko povzetek preteklega leta in pol! In najbolj resničen!«

