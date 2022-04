Maske so padle: znano, od kdaj jih ne bo treba več nositi

S četrtkom bo odpravljeno obvezno nošenje zaščitnih mask v večini zaprtih javnih prostorov, je danes določila vlada. Maske bodo obvezne le še v zdravstvenih ustanovah, domovih starejših oblanov ter socialno-varstvenih zavodih. Nošnja mask bo v ostalih zaprtih prostorih tako po novem zgolj priporočena.

Še naprej na predlog stroke ostaja v veljavi tudi izpolnjevanje pogoja PCT za zaposlene, uporabnike in obiskovalce zdravstvenih ustanov, domov za starejše občane in socialno-varstvenih zavodov, ni pa izpolnjevanje tega pogoja več potrebno v zavodih za prestajanje kazni, zaporih in prevzgojnih domovih.

Vlada je danes z odlokom ob tem določila še prenehanje ukrepa vzdrževanja medosebne razdalje, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Predlog o koncu mask je podala strokovna skupina za covid-19 pod vodstvom Mateje Logar, v kateri so odpravo obveznega nošenja zaščitnih mask v zaprtih prostorih predvideli, ko bi se na intenzivnih oddelkih sedem zaporednih dni zaradi covida-19 zdravilo manj kot 35 bolnikov. Glede na podatke ministrstva za zdravje je ta kriterij izpolnjen več dni.

Maske so bile obvezne vse od začetka epidemije, med valovi epidemije pa so se pravila tudi spreminjala. Zelo odmevna je bila 19. oktobra 2020 uvedena obvezna nošenja zaščitnih mask na prostem. Takratna državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tina Bregant je naknadno pojasnila, da nošnja mask ne bo potrebna ob individualnih športih na prostem.

Infektologinja Bojana Beović pričakuje, da bomo zaščitne maske v prihodnje ob obdobjih večjih izbruhov respiratornih obolenj še vedno uporabljali, še posebej v zdravstvenih ustanovah. »Mislim, da je to v interesu bolnikov in zaposlenih,« je ocenila. Pandemija covida 19 je po njenih besedah namreč pokazala, da maske še posebej dobro ščitijo proti virusom, ki so manj nalezljivi od koronavirusa.