Maske na prostem spet obvezne, Logarjeva o tem, zakaj ta ukrep

Dve izjemi

Pristojni inšpektor lahko zaradi nenošenja zaščitnih mask kršiteljem izreče globe, ki se gibljejo med 400 in 4.000 evri za fizične osebe, za pravne pa med 4.000 in 100.000 evri.

Prepoved druženja, a ne za veliko noč

S 1. aprilom se ob tem znova prepovedujejo vsa zborovanja, shodi, poroke brez odobritve ministrstva, prav tako ne bo več dovoljeno zbiranje do 10 ljudi. Zbiranje je dovoljeno skupini ljudi, ki so družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, ti lahko v regiji prebivališča izvajajo takšno športnorekreacijsko dejavnost, pri kateri se ohranja varna razdalja do drugih posameznikov.



V času velike noči se bo lahko na zasebnih površinah družilo največ šest ljudi iz največ dveh gospodinjstev. Otroci do 15. leta v to omejitev ne štejejo.

Zaradi slabšanja epidemiološke slike oziroma rasti števila okužb z novim koronavirusom je vlada z odlokom začasno določila obvezno uporabo zaščitnih mask na prostem.Kakšni argumenti so pretehtali v korist ponovne uvedbo mask na prostem, smo vprašali vodjo strokovne skupine. »Maske so bile na prostem predvidene že zdaj, če ni mogoče vzdrževati razdalje več kot 1,5 metra. Če ste se malo razgledali po mestnih središčih, ste verjetno opazili, da se tega nihče ne drži. Pri neupoštevanju razdalje se lahko virus seveda prav tako širi,« je dejala.Zdi se, da smo zaradi 'žurerjev' spet potegnili kratko mestni sprehajalci. Brez maske bodo dovoljeni sprehodi po naravi. Kot je pojasnil zdravstveni minister, bo odlok o obveznih maskah na prostem veljal z dvema izjemama: za izvajanje športnih dejavnosti na zelenih površinah, kjer je mogoče zagotoviti 1,5 metra razdalje in ta poteka individualno, ter v avtomobilih, kjer je ena oseba ali osebe istega gospodinjstva.Vlada je sprejela ukrep, da bi zajezili prenos okužbe, saj se po besedah Poklukarja ta prenaša s kapljicami ali prek zraka. Tudi direktor Nijzje dejal, da je treba okrepiti preventivne ukrepe, treba je biti še doslednejši, ker je angleška različica virusa 70 odstotkov močnejša in se hitreje razmnožuje. »Ker se virus hitreje širi, tudi hitreje izkorišča naše napake. Zdaj so še pomembnejši vzdrževanje distance, higiena rok, kašlja in kihanja, nošenje mask. Spoštujte karanteno, če ste bolni, ne hodite v službo,« je sklenil Krek.