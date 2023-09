Marija je več dni praznovala 103 leta

V Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je minuli teden že 103. rojstni dan praznovala stanovalka Marija Kristan. Za pravo pravcato slavje z enkratnim razpoloženjem so na domskem srečanju poskrbeli zaposleni, sorodniki, stanovalci in gostje. Čestitke ob pomembnem mejniku so kar deževale, za vedrejše vzdušje pa sta skrbela harmonikarja Tone Dremelj in Miha Erjavec.

Iskrene čestitke je najstarejši občanki ob obisku izrekel župan občine Jesenice Peter Bohinec, v imenu stanovalcev sta ji čestitala tudi direktorica doma dr. Karmen Arko in predsednik Društva upokojencev Javornik - Koroška Bela Marjan Veber. Ni manjkala pogostitev, na njej pa seveda slastna torta za vse zbrane. Kot pravi Marija, najstarejša občanka občine Jesenice, ji zdravje dobro služi: pri 103 letih je še vedno prijetna sogovornica, čila, polna energije in nasmejana, želi pa si, da bi ji zdravje tako služilo še naprej. Najraje bere in gleda televizijo.

Praznovanje častitljivega rojstnega dneva je trajalo kar nekaj dni. Najprej v krogu njenih najdražjih in zatem v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, kjer prebiva zadnjih pet let. Rada je v družbi, predvsem svojih najbližjih. Njena družina je danes kar številna, ima namreč štiri otroke, devet vnukov, enajst pravnukov in tri prapravnuke.