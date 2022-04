Mariborski župan Arsenovič izgubil večino v mestnem svetu

Mariborski župan Saša Arsenovič je izgubil večino v mestnem svetu. Pred današnjo sejo je namreč Lista kolesarjev in pešcev sporočila, da zaradi nedavnega »nasilnega ravnanja župana« izstopa iz koalicije. Župana danes ni na seji. Tik pred njenim začetkom je sporočil, da se slabo počuti, zato sejo vodi podžupan Samo Peter Medved.

Več mestnih svetnikov je želelo od župana odgovore v zvezi z nedavnim incidentom, ko naj bi bil nasilen do 13-letnega fanta. Igor Jurišič iz Stranke mladih - Zeleni Evrope bi župana pozval, naj pojasni dogodek. »Da si vzame čas, prepusti vodenje kateremu od podžupanov, v miru razmisli in ko bo slika jasnejša, sprejme odločitev, ki se mu bo zdela primerna,« je dejal.

»Sram me je kot mestnega svetnika. Odstop bi bil edino pravilno ravnanje,« je dodal predstavnik Liste mladih. Povezujemo Matic Matjašič. Arsenoviča je pozval, naj nemudoma odstopi in opravi vsaj 200 prostovoljnih delovnih ur v kakšni mladinski organizaciji,»kjer se bo lahko srečal tudi z mladimi, ki niso iz elitnih okolij«.

Primož Juhart iz Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti (LPR) je predlagal, da župan do nadaljnjega ne vodi sej mestnega sveta. »Vidim, da je danes to že upošteval. Po statutu župan predstavlja mestni svet, a mislim, da trenutno ni v stanju, da bi nas predstavljal,« je povedal.

Štirje izstopili iz koalicije

Kritičen je bil tudi samostojni mestni svetnik Miha Recek. Arsenoviču je želel v imenu dela mestnih svetnikov vročiti spisano odstopno izjavo, »s katero boste pokazali, da stojite za svojimi dejanji«. Ob tem je predlagal, da seje mestnega sveta do jesenskih rednih volitev vodi eden izmed mestnih svetnikov, a so mu v službi mestnega sveta pojasnili, da bi bilo to nezakonito. V primeru odstopa župana bi se namreč morale izvesti nadomestne volitve, saj je do rednih volitev več kot šest mesecev.

Lista kolesarjev in pešcev, ki ima v 45-članskem mestnem svetu štiri predstavnike, je zaradi incidenta izstopila iz županove koalicije. »Obsojamo nasilno ravnanje župana in njegovo samovoljno vzpostavljanje reda po ulicah Maribora. Mestna politika mora samovoljne županove redarske akcije obsoditi tudi zato, ker bi z molčanjem legitimirali tovrstno jemanje pravice v svoje roke,« je povedal njihov predstavnik Josip Rotar.