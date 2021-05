Mali rejci ostali brez pomoči

Vladni Odlok o finančnem nadomestilu v prireji govejega mesa zaradi posledic drugega vala epidemije covid-19 za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. marca 2021 naj bi tudi kmetom vsaj malo ublažil izpad dohodka. Verjetno so bili najbolj prizadeti živinorejci, saj so postale razmere zaradi težav v transportu in manjše porabe zaradi zaprtja šol in javnih ustanov zelo nestabilne. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so neuspešno predlagali nadomestilo v višini 100 evrov. FOTO: Jaroslav Jankovič Največjo stisko so na svoji koži občutili rejci goved oz. bikov za meso, saj za to dejavnost velja, d...