Pariz in London, tudi med Slovenci zelo priljubljeni počitniški in službeni destinaciji, sta letos poleti prišla na slab glas zaradi množičnega pojava posteljnih stenic. In to na krajih, kjer jih povprečen človek nikakor ne bi pričakoval. Odkrili so jih v kinematografih, na vlakih podzemnih železnic, v bolnišnicah in šolah. 2016. so zavzele enega od večjih ljubljanskih blokov. V Londonu so bili že tako zaskrbljeni, da se je ob posnetku, ki naj bi prikazoval stenico na nogi potnika podzemne železnice, odzval celo londonski župan Sadiq Khan. Pred tamkajšnjimi oblastmi je tako zahtevna naloga, ...