Luka Mesec je preteklost? Na vrh Levice Vrečkova ali Kordiš

V Levici so konec minulega tedna zaključili evidentiranje kandidatov za člane izvršnega odbora, koordinatorja in njegovega namestnika. Za mesto koordinatorja se bo potegovala dosedanja namestnica Asta Vrečko, po poročanju Dela pa tudi poslanec Miha Kordiš, ne pa tudi dosedanji koordinator Luka Mesec.

Člane Levice namreč po junijskem volilnem kongresu, na katerem so volili 25 voljenih članov sveta stranke, še vedno čaka odločitev o vodstvu stranke za prihodnji dve leti.

Tega naj bi izbirali jeseni, so sporočili v začetku julija, do takrat pa stranka ostaja pod vodstvom koordinatorja Luke Meseca. Slednji je pred kongresom še odločno napovedoval vnovično kandidaturo za zadnji mandat na čelu Levice, ob rezultatih volitev v svet stranke pa napovedal, da bo dal na na mizo vprašanje, ali naj še vodi stranko. Na volitvah v novi svet stranke je namreč od 25 voljenih članov mandat dobilo 15 iz tako imenovanega levega krila stranke, ki ga v javnosti predstavlja poslanec Miha Kordiš, ki je do Meščevega vodenja stranke kritičen.

Prav Kordiš, ki je na volitvah v svet stranke dobil največ glasov, naj bi se po poročanju današnjega Dela odločil, da se poteguje za mesto na čelu stranke. Medtem naj bi bilo zdaj končno jasno, da se za to funkcijo dosedanji koordinator Mesec ne bo več potegoval, se je pa za kandidaturo odločila njegova dosedanja namestnica in ministrica za kulturo Vrečko, ki se jo je v minulih tednih omenjalo kot najverjetnejšo naslednico Mesca na čelu Levice.

V stranki, kjer so se glede izbire novega vodstva vse od rezultatov volitev v svet stranke zavili v molk, za dodatna pojasnila za STA tudi danes niso bili na voljo, saj da znotrajstrankarskih zadev ne bodo komentirali.

Junija izvoljena sestava sklica sveta stranke, ki jo je sklicala namestnica koordinatorja Levice Vrečko, se bo sicer na ustanovni seji sestala konec avgusta, v začetku septembra pa naj bi sledila izbira novega vodstva.