Možje v črnem močni, a ne vsemogočni

Streli na slovaškega premierja Roberta Fica so po atentatu na srbskega premierja Zorana Đinđića pred 21 leti prvi poskus atentata na evropskih tleh. Tako kot nobeno drugo se tudi to skrajno nasilno dejanje ni zgodilo v vakuumu. Družbeni kontekst, polarizacija in nebrzdan sovražni govor, ki podžiga huda nasprotja znotraj slovaške družbe, bi kakovostna služba za varovanje pri svojem delu morala upoštevati. Če bi to opravila, se 59-letni Fico ne bi tako sproščeno približal skupini ljudi, v kateri je bil skrit strelec, in se ne bi boril za življenje v Banski Bystrici. Šutaj Eštok, slovaški minist...