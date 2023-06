Bešič Loredan ima dovolj, padel poziv k odstopu

»Pozivam gospoda k odstopu,« je danes direktorju ljubljanske psihiatrične klinike Bojanu Zalarju javno sporočil minister za zdravje Danijel Bešič Loredan. Poudaril je, da poziv k odstopu temelji na izjavah, ki so nedopustne in nedostojne za direktorja zavoda najbolj ugledne psihiatrične klinike pri nas (Zalar se je že posul s pepelom – več o tem na povezavi, kaj je izrekel, preberite v članku Zaposleni na psihiatrični kliniki ogorčeni: Nismo tako površni, da bi nam nekdo lahko pretepal paciente). Dodal je še, da je treba zaščititi ljudi in psihiatrično kliniko, ki mora imeti odprta vrata in jasno komunicirati, kaj je bilo narejeno in kaj ni bilo.

Bešič Loredan je pojasnil, da je vlada seznanjena z dogodki na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Obstoječi svet zavoda ni ugotovil nepravilnosti, vlada pa je odločila, da bo zdaj zamenjala vseh pet članov, in sicer za preostanek mandata do 20. februarja 2026. Pričakuje, da bo svet zavoda skrajno resno obravnaval, kaj se dogaja na psihiatrični kliniki, delovanje zavoda in vodstva.

Minister je dejal, da bodo dogajanje obravnavali zelo resno in prišli zadevi do dna.

Takoj po novinarski konferenci je Zalar zavrnil poziv k odstopu in na medije naslovil izjavo, ki jo objavljamo spodaj.

Izjava Bojana Zalarja. FOTO: Zaslonski posnetek

Popolna digitalna transformacija zdravstva

Napovedal je tudi digitalno transformacijo zdravstva. Tako naj bi od 1. 1. 2026 imeli popolnoma digitaliziran zdravstveni sistem, z vsemi podatki, ki bo omogočal, da bomo mirni, da bodo vsi podatki na enem mestu, kjer koli bo opravljena zdravstvena storitev: »Ne bo treba nositi papirjev, izvidov, ne bodo se podvajale preiskave, enoten informacijski sistem bo, ki bo povezljiv. Kar bo pacient opravil pri osebnem zdravniku, v katerem koli laboratoriju, bo zdaj v enotnem informacijskem sistemu.«

Pričakujejo, da bo to orodje nadoknadilo del manka kadra in omogočilo jasno transparentno upravljanje vseh zdravstvenih podatkov, pa tudi sledljivost, kdo vse je vpogledoval v podatke pacientov.

»Vsi izvajalci, ki bodo denar prejemali iz javnozdravstvene blagajne, bodo na enotni platformi, vse bo vidno, kdo kaj naredi in za kakšen denar,« je jasen.