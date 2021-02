Lombarjeve fotografije imajo nacionalno vrednost

Muzej novejše zgodovine Slovenije je bogatejši za obsežni fond fotografij iz vseh treh desetletij samostojne Slovenije. Več kot 200.000 fotografij, tako analognih kot digitalnih, je muzeju in z njim vred tudi vsem Slovencem doniral fotograf Tomi Lombar.



Zaradi obsežne vsebine in estetike reporterskih fotografij ima donirani Lombarjev opus nacionalno vrednost, so sporočili iz muzeja, ki se Lombarju zahvaljuje za donacijo in je ob tej priložnosti priredil razstavo. Ta je zasnovana v štirih sklopih – od vojne, prek slovenskih športnikov, ki so sodelovali na poletnih olimpijskih igrah, pa do svetovno znanih osebnosti, ki so obiskale samostojno Slovenijo –, začenši s slovenskim kulturnim praznikom pa si jo bo mogoče ogledati kar na prostem, pred Muzejem novejše zgodovine Slovenije.



Zaradi epidemije odprtja sicer ne bo, bo pa namesto tega 8. februarja ob 10. uri virtualni pogovor s fotoreporterjem. Izbor fotografij od rojstva samostojne Slovenije pa do obzorja njene tridesetletnice bo na ogled do junija.

