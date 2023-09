Logarska dolina že odprta, Mozirski gaj še zaprt (FOTO)

Koroško in Savinjsko dolino je pred mesecem zajela ujma, kot je ne pomnimo, a ljudje ostajajo optimistični ter še bolj povezani. Tudi na področju turizma.

Večina ponudnikov, razen na najbolj prizadetih območjih, normalno obratuje. Tako vabijo v objem pohorskih gozdov na Kope ali v Ribnico na Pohorju, za obiskovalce je ponovno odprto Podzemlje Pece, vabijo koroški splavarji in drugi. Konec tedna, 9. septembra, začenja obratovati Olimpline v Črni na Koroškem. »Zelo veseli bodo vašega obiska na Pohorju, v Mislinjski in Dravski dolini, ki veljajo za manj prizadeto območje. Pa tudi v Mežiški dolini se stanje počasi izboljšuje, večina ponudnikov turističnih storitev spet obratuje,« je sporočila Slovenska turistična organizacija.

Štrekna bus spet vozi. FOTO: arhiv RRA Koroška

V Slovenj Gradcu lahko obiščete Medeni raj Perger 1757. FOTO: Primož Hieng

V Mislinjski dolini ves čas večina ponudnikov obratuje povsem normalno in neprekinjeno. Tako lahko obiščete največje gorskoturistično središče Kope, ki ponuja številne možnosti za rekreacijo, zabavo in popolno sprostitev v objemu pohorskih gozdov. Prav tako vas gostoljubno pričakuje Slovenj Gradec s svojo okolico. Staro jedro Slovenj Gradca velja za eno najlepše urejenih mest in je sinonim za kulturno središče. Ne pozabite pa tudi na Medeni raj Perger 1757, kjer se prepleta že devet generacij bogate družinske tradicije, ki vas bo navdihnila. Pravo poletno osvežitev vam ponuja bazenski kompleks Aqualatio.

Z veseljem vas pričakujejo v vseh treh dolinah. Turistična ponudba pa je za zdaj še vedno nekoliko okrnjena v Črni na Koroškem, saj je ujma precej prizadela nekatere turistične ponudnike, ki pa se izjemno zavzeto trudijo vzpostaviti obratovanje.

Koroškim splavarjem je tokrat reka Drava res prizanesla. FOTO: Koroški splavarji

Mozirski gaj je do nadaljnjega zaprt, ostal je le spomin. FOTO: Primož Hieng

Jesen za kolesarjenje

»V Mežiški dolini vam lahko ponudijo ogled edinstvenega Podzemlja Pece v Mežici, z vlakom ali pa nepozabno avanturo s kajakom, ki je eno od prvih slovenskih petzvezdičnih doživetij, ki jim je bil s strani Slovenske turistične organizacije dodeljen znak Slovenia Unique Experiences, in vas bo zagotovo navdušilo,« so povedali v RRA Koroška. »Obisk vasi Šentanel in okoliških zaselkov nad Prevaljami vam bo postregel z dih jemajočimi razgledi ter vrhunsko kulinariko okoliških turističnih kmetij. Na Ravnah na Koroškem se lahko osvežite v olimpijskem bazenu ali pa se sprehodite skozi idiličen Grajski park. Letos mineva 130 let od rojstva koroškega pisatelja Lovra Kuharja - Prežihovega Voranca. K obisku vabita njegova Prežihovina in spominski muzej, ki piše mnoge zgodbe preteklosti.«

Tudi utrip Dravske doline je živahen. Vabijo na doživeto splavarsko pustolovščino pri Koroških splavarjih na Dravi, ustavite se v Vuzenici in si oglejte znamenito Slomškovo župnišče, za vas pa so na voljo tudi čudovite glamping hiške znotraj Vodnega parka Radlje ob Dravi.

Močno deževje v avgustu je pustilo posledice tudi na trasi Dravske kolesarske poti. FOTO: Wikipedija

Vabljeni v Logarsko dolino FOTO: Wikipedija

Prihajajoča jesen bo kot nalašč za kolesarjenje. Povsem varne so gorskokolesarske poti na območju Pohorja. Obratuje tudi priljubljen gorskokolesarski park na Jamnici nad Prevaljami. Štrekna, kolesarska pot, speljana po opuščeni trasi nekdanje železniške proge med Velenjem in Dravogradom, je prevozna na relaciji Gornji Dolič–Mislinja–Slovenj Gradec–Šentjaž. Priljubljeni Štrekna bus spet vozi, in sicer dvakrat dnevno med vikendi, na relaciji od Velenjskega jezera pa do kopalnega jezera v avstrijskem Labotu.

Poplave na obstoječem delu Štrekne od Gornjega Doliča do Dravograda z izjemo poškodovanega mostu v Otiškem Vrhu večjih posledic niso pustile. »Svetujemo previdnost pri vožnji prek začasnega mosta v Otiškem Vrhu. Slabše jo je odnesel novi odsek med Velenjem in Gornjim Doličem, kjer bomo morali pot dodatno sanirati. Na dveh odsekih (oba v dolžini približno 20 metrov) je prišlo do podora steze. Nekaj težav je tudi pred Velenjem, kjer je Paka nekoliko izpodjedla traso,« so sporočili upravljavci Štrekne.

Močno deževje v avgustu je pustilo posledice tudi na trasi Dravske kolesarske poti, zato na RRA Podravje - Maribor redno zbirajo in posodabljajo informacije o njeni prevoznosti.

Tam, kjer je bilo najhuje

Destinacija Logarska dolina - Solčavsko je od 1. septembra spet odprta za turizem in vse obiskovalce, še vedno je na prvem mestu varnost, zato prosijo za strpnost in večjo pazljivost. Dostop do destinacije je prek Pavličevega sedla ob upoštevanju prometne signalizacije. Gibanje na območju občine Luče je še vedno omejeno.

Iz občine Gornji Grad sporočajo, da po navodilu civilne zaščite do nadaljnjega odpadejo vse načrtovane prireditve in dogodki. Prav tako TIC za letos zapira svoja vrata. Zaradi lažje sanacije po poplavah in zaradi nedostopnih in nevarnih območij obiskovalce in gostje prosijo, da izlet ali počitnice v Gornjem Gradu prestavijo za nedoločen čas.

V občini Ljubno turistični ponudniki sprejemajo goste, a je poudarek na prenočitvah strokovnjakov, novinarjev, gradbenih delavcev in drugih. Višje ležeča turistična infrastruktura v dolini ni poškodovana, vendar pa je dostop še oviran. Večina kampov ob reki Savinji vse od Latkove vasi in potem navzgor vse do Mozirja, Rečice ob Savinji, Ljubnega ter Solčave je zaprtih. Odpravljajo posledice, zato se opravičujejo za neodzivnost in se zahvaljujejo za razumevanje.

Odprt je Forest camping Mozirje, prav tako Kamp Prodnik v Juvanju pri Ljubnem ob Savinji. Ta novi kamp, odprt sredi julija 2023 nad znamenitim gostiščem Prodnik, je ostal nedotaknjen, saj leži 20 metrov nad Savinjo. Žal je Mozirski gaj do nadaljnjega zaprt.