Ljubljani se obeta prometni kolaps: Če se le da, ne z avtom

V Ljubljani bo ob podiranju nadvoza nad Dunajsko cesto od 4. januarja močno spremenjen promet. Pristojni prosijo za razumevanje, saj del, ki bodo uvod v gradnjo novega potniškega centra, drugače ne morejo izvajati. Ljubljanski župan Zoran Janković voznikom svetuje obvozne poti. »Če se le da, ne z avtom,« je pozval.

Nadgradnja železniškega območja ljubljanske postaje bo po pojasnilih infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek potekala v dveh fazah, vsaka pa bo razdeljena v več podfaz. »Zdaj smo v tisti prvi, začenjamo z nadvozom nad Dunajsko cesto,« je dejala na današnji novinarski konferenci.

Viadukt čez Dunajsko cesto "verjetno največja ovira v celotnem projektu"

Začetka gradnje se po njenih besedah veselijo, so pa hkrati zaskrbljeni, saj bo to ogromna obremenitev za vse. »Življenje in vožnja bosta na tem območju prihodnje leto močno otežena, ampak sem prepričana, da smo skupaj vse pripravili tako, da bo stvar tekla najmanj boleče, kar se da,« je dejala ministrica in izpostavila, da je končni cilj eden najmodernejših in najlepših potniških centrov v tem delu Evrope.

Izvajalec del je CGP v konzorciju s partnerji SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, GH Holding in Gorenjska gradbena družba. Pogodba v vrednosti 40 milijonov evrov je bila podpisana 20. marca, v delo so jih uvedli 9. junija, rok izvedbe je 18 mesecev.

Po besedah generalnega direktorja Slovenskih železnic (SŽ) Dušana Mesa je viadukt čez Dunajsko cesto "verjetno največja ovira v celotnem projektu" gradnje Potniškega centra Ljubljana (PCL). Po nadvozu potekajo štirje tiri, v celoti pa ga bodo podrli v dveh fazah, tako da bosta ves čas na voljo dva tira. Čez nadvoz sicer po Mesovih besedah vozi večina vlakov.

Da bi promet v času del čim bolj racionalizirali, so na SŽ spremenili prometni režim, ki bo začel veljati z 10. decembrom.

Vlaki, ki vozijo proti Gorenjski oziroma Kamniku, bodo imeli začasno začetno in končno postajališče za Pivovarno Union. V času prometnih konic bodo imeli vlaki še vedno končno in začetno postajo na glavni železniški postaji, izven konic pa bo določeno število vlakov ustavljalo na železniški postaji pri Tivoliju.

Na progi Jesenice–Kranj–Ljubljana bo od 49 vlakov na tej postaji imelo začetno oziroma končno postajo osem vlakov, vsi ostali ostanejo na glavni železniški postaji. Na progi Kamnik–Graben–Jarše–Domžale–Ljubljana Šiška bo pa od 48 vlakov to postajo kot začetno ali končno uporabljalo 19 vlakov.

Za delno racionalizacijo so uvedli še nadomestni avtobusni prevoz iz koprske smeri. Na začetku bo okoli 10 vlakov prestavljenih na avtobuse. "Prepričani smo, da bomo kljub bistveno povečanemu prometu vse vlake, tako tovorne kot potniške, s čim manjšimi zamudami speljali tudi čez to oviro," je dejal.

Z Ljubljanskim potniškim prometom (LPP) so zagotovili tudi linijo mestnega prometa, ki bo s postaje v Šiški pri nekdanjem kinu Mojca vozila krožno po Celovški cesti s postankom na Gosposvetski cesti in na Bavarskem dvoru ter nato do glavne železniške postaje in nazaj. Ta avtobus bo vozil med 7. in 22. uro, načeloma na 15 minut.

Da gre za izjemno zahteven projekt, je izpostavil tudi član uprave CGP Edo Škufca. Gradnja bo zahtevna tako z gradbenega kot varnostnega vidika. "Potrudili se bomo, da bo motenj čim manj," je dejal. Gradnja se bo 4. januarja začela s štiridnevno popolno zaporo, ko se bo delalo 24 ur na dan, nato bodo delali vse dni v tednu v svetlem delu dneva.

Zapore sta podrobneje pojasnila vodja mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Maja Žitnik ter Žiga Leban iz Ljubljanskih parkirišč in tržnic.

Kako bodo potekale faze?

Dela se bodo začela na južni strani nadvoza. Popolna zapora bo trajala do 7. januarja, v času popolne zapore pa bo obvoz po Celovški, Drenikovi, Samovi in Tivolski cesti ter v obratni smeri. Pešci bodo preusmerjeni na železniški podhod.

V drugi fazi bosta vozna dva pasova proti severu in dva proti jugu. Ostala bo polna zapora obeh pločnikov, s tem da se bo na zahodni strani vzpostavil koridor za pešce in kolesarje. Ta faza bo predvidoma trajala do 21. februarja.

V naslednji fazi, predvidoma do konca marca, bodo odprli še dva dodatna pasova, tako da bosta ostala popolnoma zaprta pločnika, trije vozni pasovi po Dunajski cesti pa bodo prevozni. Od aprila do 26. junija bodo ostale še delne zapore pločnikov.

Po tem datumu se bodo vse zapore ponovile zaradi izvedbe del na severni strani nadvoza.

Janković v času zapor računa na dobro sodelovanje redarstva in policije pri zagotavljanju pretočnosti prometa. »Predvsem pa računam na strpnost in pozivam vse voznike, tako meščane kot tiste, ki prihajajo v Ljubljano, naj pot načrtujejo ali z manj avtomobili, se pravi, da gre več ljudi v isti avto, ali pa se izogibajo temu delu,« je dejal.

Dve leti bo ta del mesta izjemno obremenjen. »Ne zapirati križišč, ne imeti telefona v roki. Treba je biti strpen in solidaren,« je pozval in ocenil, da bi bile prometne razmere na tem območju lahko ves dan takšne, kot so danes v času prometne konice med 15. in 17. uro. »Projekt je prepotreben,« je dejal.

Ministrica Bratuškova je danes še spomnila, da je Direkcija za infrastrukturo že objavila razpis za fazi B in C. "Rok za oddajo ponudb je 5. januar 2024 in mi si želimo, da bi tistega, ki bo izbran, nekje do aprila ali maja uvedli v delo," je dejala.