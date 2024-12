Ljubljančani se čutijo ogrožene! Janković odgovarja takole ...

Pod Ljubljanskim gradom bodo danes stekla pripravljalna dela v okviru ureditve grajskega pobočja, s katero se bo zagotovilo večjo varnost ljudi in objektov pod njim. Predvidena je namestitev zaščitnih ograj, pred tem bodo posekali več dreves. Poti na grad bodo decembra normalno prehodne, le ponekod bo dostop oviran za kratek čas.

Mestna občina Ljubljana je projekt ureditve grajskega pobočja pripravila na podlagi več pobud občanov, ki se zaradi nestabilne brežine v objektih pod zahodnim pobočjem grajskega griča počutijo ogrožene. Projekt vključuje sečnjo dreves in namestitev zaščitnih ograj ter mrež.

1,3 milijona za varnost

Cilj je zagotoviti varnost stanovalcev objektov na Mestnem in Starem trgu ter sprehajalcev in obiskovalcev gozda, pa tudi dolgoročno stabilnost gozda na grajskem griču, so sporočili z občine. Dela bo izvajal konzorcij pod vodstvom podjetja Tisa s partnerjema Monterra in Flycom Aviation. Njihova vrednost je 1,3 milijona evrov.

Danes je načrtovana uvedba izvajalca v delo. Najprej je predvidena sečnja grmovja in drevja, da bi zagotovili dostop za postavitev začasnih varovalnih ograj. Za posek je predvidenih 205 dreves, večinoma so izbrali poškodovana, oslabljena in nestabilna.

Predvidoma v drugem tednu januarja se bodo začela pripravljalna dela za helikoptersko spravilo.

Strmo in sipko

Direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev je oktobra ob predstavitvi projekta povedal, da je območje strmo, material pa sipek, zato bi spravilo po zemlji poškodovalo tla. Odvoz drevja, ki se bo začel izvajati predvidoma sredi januarja, bodo tako opravili s helikopterjem. »To bo eno redkih heliospravil v Sloveniji, kar bo tudi dobra izkušnja za v prihodnje,« je dejal.

Za zavarovanje območja pod hribom se bodo namestili trije tipi zaščite: zaščitna ograja, podajno-lovilna ograja in sistem za aktivno stabilizacijo brežine. Nameščanje zaščitnih ograj se bo izvajalo predvidoma naslednji teden in bo končano do praznikov. Konec januarja naj bi nato začeli postavljati sistem za aktivno stabilizacijo brežine in podajno-lovilne ograje.

Na občini zagotavljajo, da bodo poti na Ljubljanski grad oziroma po grajskem griču decembra normalno prehodne, le ponekod bo kratkotrajno in delno oviran dostop v času dostave delovne opreme, nameščanja zaščite in označitve trase posega.