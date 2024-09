Ljubljana razpisuje 75 stanovanj za finančno šibke mlade! Poglejte, ali ustrezate pogojem

Mestna občina Ljubljana je objavila 4. javni razpis za dodelitev namenskih najemnih stanovanj, namenjenih mladim. Prijave na razpis sprejemajo do 17. oktobra 2024, kandidati pa morajo biti stari med 18. in 29. let.

Stanovanja so namenjena tistim, »ki šele vstopajo na trg dela ter so finančno šibki«, je zapisano na spletni strani MOL, »pri procesu osamosvajanja in reševanju svojega stanovanjskega vprašanja pa potrebujejo pogoje za oblikovanje lastne družine in posledično zagotovitev kar najbolj stimulativnih pogojev za delo in bivanje v MOL.«

Tudi na Vrhniki

Stanovanja bodo predvidoma vseljiva v letih 2025 in 2026, na voljo pa je 75 namenskih najemnih stanovanj za mlade na različnih lokacijah območja Mestne občine Ljubljana in Občine Vrhnika.

Kandidati morajo ustrezati spodnjim pogojem:

starost med 18 in 29 let,

državljanstvo RS,

stalno prebivališče v MOL,

minimalno 6 let stalnega ali začasnega bivanja v MOL,

izpolnjeni ostali splošni pogoji.

Več lahko preberete na spletni strani in v samem razpisu, ki ga najdete tukaj.