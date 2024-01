Lidija z literaturo opozarja na nasilje v družini

Dišeča po tisku je pravkar v samozaložbi luč sveta ugledala že tretja knjiga Šoštanjčanke Lidije Štefanec z naslovom Lotosov cvet v svetlobi. »Lotos je simbol, kako lahko iz blata in umazanije vzklije čudovit in veličasten cvet, ki s svojo lepoto očara vse okoli sebe.

Tudi ljudje osebnostno največkrat rastemo v blatu – iti moramo skozi slabe okoliščine in trpljenje, da najdemo globlja spoznanja in končno zasijemo v vsej svoji veličini. Iz svojih največjih ran izkopljemo bisere, kot so modrost, sočutje in ljubezen, in z njimi zasijemo v novo življenje, transformirani iz teme v svetlobo,« o izbiri naslova pojasnjuje avtorica. V prvi knjigi sem obsojala svojega očeta, ker me ni nikoli zaščitil pred nasilno materjo, pravi.

»Zdaj vem, nimam pravice obsojati, saj sama nisem bila nič boljša. Danes razumem, da moji hčerki ob nasilnem očetu nista trpeli nič manj. Vem, da je moja mati odgovorna za vse, kar mi je storila, in da se moram razbremeniti krivde, ki sem si jo naprtila za njeno ravnanje. Sem pa vsekakor odgovorna, ker sem vztrajala v nasilnem zakonu kar 38 let. Hčerama nisem zagotovila zdravih temeljev otroštva in sem ju čustveno zelo poškodovala. Namesto da bi njun zdravi odnos do sebe podpirala, sem ga spodkopavala že v njuni rani mladosti in s tem zatirala njuno samospoštovanje,« z današnjim znanjem pripoveduje upokojenka.

Na trenutke mukotrpna

»Knjiga je iskreno, ganljivo iskreno pričevanje tradicionalno vzgojene ženske, ki se v novih časih ponovno rojeva. Njena levitev je na trenutke mukotrpna, spopada se z vsemi pastmi novodobnih, tudi površnih povabil v srečno in zadovoljno življenje. Njena pripoved me je omrežila, da sem se z njo skozi knjigo prebijala tudi sama, ves čas navijala zanjo in si na koncu oddahnila, ko ji je uspelo,« je o knjigi zapisala igralka Zvezdana Mlakar.

V vaših rokah je dobesedno knjiga življenja, v kateri avtorica na zelo čustveno slikovit način opiše svojo globoko življenjsko zgodbo.

»V vaših rokah je dobesedno knjiga življenja, v kateri avtorica na zelo čustveno slikovit način opiše svojo globoko življenjsko zgodbo, ki se vsa vedno znova izlije v strasten boj za ljubezen, ta v svojih nedrjih zanjo nosi življenjski pomen. Ljubezen jo žene vedno naprej, ljubezen ji daje moč, da premaguje še tako velike, večkrat neznosne bolečine zapuščenosti, polne zavrženosti.

Ob tem lahko vedno znova srečujemo njene neustavljive življenjske sopotnike, kot so vera vase in svojo intuicijo, upanje, največkrat proti upanju samemu, oboje pa zaznamuje iskanje, ki se izkazuje v globini še tako težkih preizkušenj, bolečih razočaranj in agonijah brezupa. Vendar avtorica še naprej prisluškuje šelestenju ljubezni, po kateri v sami globini svoje duše hrepeni,« meni Christian Gostečnik, profesor pri Katedri za zakonsko in družinsko terapijo ter psihologijo in sociologijo religije na teološki fakulteti.

Dvakrat pretresljiva

»Odraščanje ob materi, nevrotični in kričeči, konfliktni, notranje neurejeni in nikdar mili, postavi temelj prevpraševanj Lidije, ki z monologi v tišini spremlja bralca in sliši njegove misli. 'Kako ljubiti sebe, ko te lastna mati zaničuje, zavrača, ponižuje?' Tišina udarcev je rezka. Udarec moža, žalitev ljubimca svinčena ... Vidimo, kako Lidija korak za korakom zapušča stari svet in se počasi, v strahu in tresoča se, predaja novim uvidom,« med drugim zapiše Lucija Mulej, doktorica sociologije znanosti, poslovna antropologinja, svetovalka in avtorica knjig.