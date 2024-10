Ličkali koruzo in obujali spomine

Med številnimi dogodki v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona je eden najbolj priljubljenih tradicionalno ličkanje koruze. Tudi tokrat so se na dvorišču doma stanovalcem in zaposlenim pri izvedbi zanimive prireditve pridružile članice domačega društva podeželskih žena, prišli pa so tudi otroci iz bližnjega Vrtca Manka Golarja ter njihova glasbena skupina Nemren te poslüšati, z različnimi dobrotami pa so zbrane navdušile domske kuharice.

Dela, ki ga danes opravljajo stroji, so se nekoč lotevale marljive roke.

Prireditev je še posebno ganila starostnike, ki jih je ličkanje koruze poneslo v otroštvo in mladost. »Veseli smo, da stanovalci jemljejo tovrstne dogodke za svoje in so zadovoljni, ko lahko obujajo spomine na preteklost, ki je nikakor ne smemo pozabiti,« nam je povedala dr. Suzana Bračič Arcet, direktorica DSO.

Nekdaj to delali ročno

Tistega dne so se mnogi spomnili zelo priljubljenega jesenskega opravila, ličkanja, lüpanja ali kožuhanja koruze. Dela, ki ga danes opravljajo stroji, so se nekoč lotevale marljive roke, ob večerih pa so potem domači v družbi sosedov odstranjevali liste. Olupljene late so metali v košare, in ko so bile te polne, so jih odnesli k vezačem, to so bili običajno starejši moški, ki so skupaj povezali po štiri storže. Nalagali so jih na poseben kup, od tam pa so jih odnašali na podstrešje ali kam drugam, da se je koruza lahko posušila.

Za glasbo je poskrbela skupina Nemren te poslüšati.

Tako je bila pripravljena za luščenje in mletje v koruzno moko, doma zmleta koruza pa je bila za šrot, namenjen za pitanje prašičev. S porezanimi in v snope ali püšle povezanimi ter posušenimi koruznimi stebli pa so hranili govedo.

Med lüpanjem, ki je trajalo tja do polnoči, se je običajno pelo, jedlo in pilo, a vina se ličkarjem ni ponujalo. Vrle gospodinje so pripravile tudi sirove pogače, pri nekaterih družinah je med lüpanjem igral domači muzikant, zato so pozneje tudi zaplesali.

Med druženjem so se mladi spoznavali, neredki so se tudi zaljubili in poročili. Vsega tega so se spominjali tudi starostniki v DSO in dodali, da so marsikje težko pričakovali mletje koruze, saj hrane ni bilo pretek.