Lepo jih je videti: včasih so skupaj preživeli ogromno časa, sedaj so se spet srečali

V športno-rekreacijskem parku na Hotizi je organizacijski odbor v sestavi Stanko Žalig, Maristela Žerdin, Štefan Žalig, Stanko Tibaut in Anica Virag pripravil srečanje nekdanjih sošolcev, ki so se rodili leta 1953 in končali osmi razred v nekdanji osnovni šoli v Veliki Polani. Tam danes stoji Dom Danijela Halasa Velika Polana za starejše občane.

Srečanja se je udeležilo 35 sošolcev iz vasi Velika Polana, Mala Polana, Brezovica in Hotiza. Zbrali so se nekdanji učenci, ki so šolske klopi gulili v razredih A in B, njuna razrednika sta bila Marija Vugrinec in Franc Žalik, ravnatelj OŠ Velika Polana pa je bil Franc Križanič. Učenci so nekaj let obiskovali podružnično šolo v Mali Polani v zaselku Bukovje do tretjega razreda in na Hotizi do šestega, do osmega pa so se izobraževali in si nabirali znanje za življenje v OŠ Velika Polana. V šolo so hodili peš ali se vozili s kolesi.

1968. so končali osnovno šolo.

Njihovi starši so bili kmetje ali sezonski delavci. Danes se tistih časov spominjajo z nostalgijo; niso poznali telefona, računalnika in televizorja, a so kljub temu uživali v mladosti. Potem ko so zapustili šolske klopi, so vsak dan staršem pomagali pri različnih kmečkih opravilih, prosti čas pa so izkoristili za različne športne dejavnosti na šolskem dvorišču. Osnovno šolo so končali leta 1968, v vsakem razredu je bilo 19 učencev.

Različni konci Prekmurja

Pot jih je nato ponesla na vse konce Prekmurja, Slovenije in v tujino. Nekateri so si šli nabirat znanje v srednjo šolo ali gimnazijo, spet drugi so se zaposlili v bližnjih podjetjih. Na začetku so se zaposlovali kot navadni delavci, so si pa sčasoma, ob delu, pridobili izobrazbo. Na srečanju so se zbrali nekdanji sošolci, ki so delovna mesta zapuščali kot izobraženi kader, bili so bančni in poštni uslužbenci, delali so v prosveti … Njihovi starši niso imeli dovolj sredstev za šolanje, saj je v tistem času vladalo veliko pomanjkanje. Prišli so tudi nekdanji učenci iz Kanade, Italije, Nemčije, Avstrije in Francije. Pridružil se jim je župnik župnije Hotiza Viljem Kovač, zbrane je pozdravil tudi organizator Stanko Žalig, Slavica Topličanec Zver pa je prebrala pesem in opisala svojo mladost. Vsi skupaj so si ogledali zapise nekdanjih učencev.

Maristela Žerdin in Stanko Žalig s seznamoma imen nekdanjih učencev FOTO: Jože Žerdin

V župnijski cerkvi v Veliki Polani je zahvalno mašo za pokojne in svoje nekdanje sošolce daroval župnik Martin Horvat ob somaševanju upokojenega duhovnika Jožefa Horvata. Po maši so se še nekaj časa družili na klepetu ob kavici in obujanju spominov na šolske dni.