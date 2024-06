Lep slovenski večer ob mogočnem Renu (FOTO)

Naključje žreba je določilo slovenski nogometni reprezentanci sklepni nastop v skupinskem delu letošnjega eura prav na dan pomembnega praznika – pred 33 leti je naša država postala samostojna in si odtlej s svojo zastavo, z grbom in Zdravljico utirala življenjsko pot. Tudi onstran mejá, kjer je hitro postala prepoznavna po športnih podvigih. In o teh je bilo veliko besede tudi na posebnem sprejemu ob dnevu državnosti sredi Kölna.

Spored na evropskem prvenstvu je zgoščen, sledijo si tekme, novinarske konference, iskanje zgodb, pogovorov, utripa na prizorišču. Ob vsem tem pa ni kazalo zamuditi prisrčnega sprejema v izvedbi slovenskega veleposlaništva v Nemčiji ter naše osrednje turistične organizacije (STO). Prvega vodi veleposlanica dr. Ana Polak Petrič, vodilna oseba promocije slovenskega turizma v nemškem prostoru pa je Rebeka Kumer Bizjak.

V izbranih besedah so govorili Ana Polak Petrič, Matej Arčon, Rebeka Kumer Bizjak in Uwe Schneidewind. FOTO: Leon Vidic

Obe sta se podpisali pod vabilo slovesnega sprejema, na katerem se je nato v čudovitem prostoru znamenitega kölnskega muzeja čokolade tik ob mogočnem Renu zbrala izbrana druščina: tu so bili Matej Arčon, minister za manjšine in Slovence po svetu, vodstvo Nogometne zveze Slovenije s predsednikom Radenkom Mijatovićem, naša nekdanja reprezentanta, ki sta blestela tudi v belo-rdečem dresu Kölna, Mišo Brečko in Dominic Maroh, poslovneži iz tega mesta, predstavniki slovenske skupnosti v Nemčiji, Uwe Schneidewind, župan Wuppertala, kjer ima naša reprezentanca v dneh eura svoj bazni tabor.

Minister za zamejce in Slovence po svetu Matej Arčon se je zahvalil Kölnu in Wuppertalu za gostoljubnost. FOTO: Leon Vidic

Sprejem je bil na čudoviti legi ob Renu. FOTO: Leon Vidic

Obujanje spominov

Prijetno druženje z obujanjem spominov, lepimi besedami o naši deželi ter gostoljubnosti Wuppertala in Kölna, po vsej Nemčiji, znanega po svoji odprtosti, in željami po novi dobri predstavi slovenskih nogometašev tudi na tretji tekmi prvenstva, je minilo v hipu. Brečko in Maroh sta v klepetu z moderatorko dogodka Mojco Mavec poudarila, kako sijajno je za slovensko izbrano vrsto, da bo prav to zadnjo tekmo igrala na najbolj akustičnem stadionu v nemškem prostoru.

Rebeka Kumer Bizjak vodi turistično promocijo Slovenije v Nemčiji. FOTO: Leon Vidic

»Res, tako zvestih in glasnih navijačev ne srečaš daleč naokrog,« je poudaril Brečko, nekdanji kapetan Kölna, a v isti sapi dodal, da so tudi privrženci slovenske izbrane vrste sijajni ter da je prav ponosen, koliko jih je pripotovalo na to tekmo v mestu ob Renu. In prav lepo je bilo slišati tako domačo besedo kot tudi izbrane nemške stavke o Sloveniji. V stavbi ob Renu, kjer so ob izbrani penini in znamenitem mestnem pivu Kölsch iz ozadja prek zvočnikov odmevali napevi Andreja Šifrerja, Vlada Kreslina, skupin Dan D, Tabu, Agropop in drugih. V počastitev lepega državnega praznika.