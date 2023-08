Lep prizor: Tina Maze se je srečala z von der Leynovo

Nekdanja smučarka Tina Maze in smučarska tekačica Nataša Lačen sta se danes v Črni na Koroškem srečali s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, je vlada objavila na družbenem omrežju X, nekdanjem twitterju. Von der Leynova je na terenu obiskala območje, ki je eno najbolj prizadetih po obsežnih poplavah minuli konec tedna.

V vseh izjavah na obisku v Sloveniji je obljubila podporo Bruslja in pomoč iz evropskih skladov. Najprej si je skupaj s premierjem Robertom Golobom iz helikopterja ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave, kot so Komenda, Mengeš, Kamnik, Luče, Ljubno ob Savinji in Mozirje. Obiskala pa je Črno na Koroškem, kjer si je od blizu ogledala prizadeta območja ter se srečala z domačini in drugimi, ki pomagajo pri odpravljanju posledic vremenske ujme.

Pomagata pri odpravljanju posledic

Tina Maze in Nataša Lačen sta Slovenijo vrsto let zastopali na mednarodnem odru. Zadnje dni pa tako kot mnogi športniki v Sloveniji pomagata pri odpravljanju posledic in apelirata na pomoč prizadetim na Koroškem. »Poplave so v zadnjih nekaj dneh Črno na Koroškem pustile v ruševinah kot še nikoli prej. Osnovna infrastruktura je izbrisana, veliko hiš in podjetij poplavljenih. Slovenija je močna in si znamo pomagati,« je v prvem odzivu pred dnevi na instagramu zapisala 40-letna nekdanja smučarska zvezdnica.

Von der Leynova je po obisku Črne na Koroškem popoldne v nagovoru v DZ Sloveniji zagotovila, da ji EU in njene članice stojijo ob strani v težkih časih po katastrofalni povodnji minulih dni. »Slovenija je izjemen primer države članice EU, naše prijateljice, ki je vedno takoj odgovorila, ko so druge države potrebovale pomoč. Zdaj Slovenija potrebuje pomoč, seveda ji stojimo ob strani. Slovenija lahko računa na Evropo,« je v skupni izjavi s premierjem Golobom po ogledu dejala von der Leynova.

Izpostavila je izjemen odziv in solidarnost Slovencev po katastrofi in izrazila prepričanje, da bo s slovenskim duhom in evropsko pomočjo država hitro okrevala.