Lep primer iz Prekmurja: Ko sosedje stopijo in držijo skupaj (FOTO)

Dandanes, ko smo v takšnem tempu življenja, da vedno nekam hitimo, ko ne poznamo niti najbližjega soseda, ko se redko pogovarjamo, še redkeje pa se srečujemo in družimo tudi s sorodniki in znanci, iz Radencev prihaja izjema, pravzaprav primer »dobre prakse«.

Tam se vsi prebivalci ene same Jurkovičeve ulice veliko srečujejo in družijo, vsak takšen dogodek pa je izjemno lepo doživetje. Vsi se že 53 let lepo razumejo in že tretja generacija nadaljuje s to lepo tradicijo.

FOTO: Dani Mauko

Trenutno v dvanajstih hišah oziroma gospodinjstvih živi 29 ljudi, najmlajša sta stara 12, najstarejši pa 86 let, in še vedno vsi držijo skupaj, kar se je potrdilo tudi na predvečer prve adventne nedelje.

Poleg vseh drugih tradicionalnih in malo manj stalnih srečanj in druženj, so si namreč tokrat omislili nekaj novega. Vsi so lepo, času primerno okrasili svoje domove, uredili praznične dekoracije z veliko lučk. Nato so se v soboto zbrali na 'osrednjem trgu', pravzaprav na skupnem parkirišču in zbirališču, kjer so hkrati ob 17. uri prižgali luči na svojih domovih.

FOTO: Dani Mauko

Na lepo okrašeni in osvetljeni ulici so se nato družili ob čaju in kuhančku, ki so ju pili iz posebnih lončkov, in sicer je na vsakem pisalo, čigavo je. Manjkalo ni niti prigrizkov in prijetnega klepeta.

FOTO: Dani Mauko

Za vzdušje je poskrbel »Ulični bend«, sestavljen iz sostanovalcev omenjene ulice, vse skupaj pa so zaključili v eni izmed hiš, pravijo ji »bunker«, kjer so se »posladkali« s tatarcem in še marsičim okusnim.

FOTO: Dani Mauko

O zgodovini dogajanja z Jurkovičeve ulice v Radencih so nam razlagali nekateri starejši prisotni, ki se še posebej potrudijo, da bi mladi nadaljevali tradicijo, zato so na srečanja in druženja vabljeni prav vsi od najstarejšega do najmlajšega.

Zanimiva zgodba se je začela pisati davnega leta 1973, ko so se začele v omenjeni ulici graditi hiše. Že takrat so si sosedje pri vsem medsebojno pomagali, kar velja tudi danes, ko je treba kaj postoriti pri katerem od sosedov, če je potrebno pokositi skupne površine ipd.

Že kmalu po naselitvi Jurkovičeve ulice sta medsebojna in medsosedska pomoč in sodelovanje, prerasla tudi v družabna srečanja, saj si med drugim organizirajo eno ali večdnevne izlete, različna druga srečanja in druženja, piknike, preprosto klepete in izmenjavo izkušenj ipd.

FOTO: Dani Mauko

Posebnost je tudi, da ob četrtkih skupaj pijejo kavo, ne gre pa prezreti, kar je redkost med sosedi, da nikoli ni nobenih prerekanj ali nesoglasij ... Ravno nasprotno, imajo nekakšen nepisan dogovor, da sosedom, ki so na dopustu ali drugače odsotni varujejo dom pred morebitnimi vlomilci, poskrbijo za rože ali mačko itn.

Na tokratnem srečanju, ki bo očitno tudi odslej potekalo tradicionalno vsako leto, smo slišali, da se stanovalci Jurkovičeve ulice že dogovarjajo, da bi ob 55. letnici (2026) njihove ulice oziroma prvih stanovalcev (1971) pripravili nekoliko večjo prireditev s posebnim dogajanjem.

»Negovati želimo to enotnost in dobre odnose med vsemi sosedi,« nam pove ena od stanovalk Jurkovičeve ulice, ki se ni želela imenovati, kajti povsod nastopajo le kot »skupnost in ne kot posamezniki.«

Primer iz Jurkovičeve ulice v Radencih, kjer je v mestu »politika mnoge občane razdelila in skregala«, potrjuje, da so sodelovanje, sožitje in dobro medsosedski odnosi več kot dobrodošli, ne le v adventnem časun ...

Zanimivo je tudi dodati, da na Jurkovičevi ulici nikoli ne govorijo o politiki ali čemurkoli, kar bi lahko škodovalo dobrim odnosom in prijateljstvu, ne glede na politično ali kakšna druga prepričanja.