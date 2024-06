Le štirje novi duhovniki!

Ob prazniku sv. Petra in Pavla 29. junija slovenski katoliški škofje posvečajo novomašnike. Letos bodo to postali Matjaž Venta iz župnije Dob pri Ljubljani, Luka Jesenko (župnija Godovič), Mel Kovic (Miren pri Novi Gorici) in salezijanec Gregor Markeljc (Šentrupert na Dolenjskem).

Tako bodo že tretje leto zapovrstjo na območju celotne Slovenije za duhovnike posvečeni le štirje diakoni, torej bodoči duhovniki, ki še ne morejo opravljati vseh funkcij prihodnjega poslanstva. Dva sta iz ljubljanske nadškofije ter po eden iz koprske in novomeške. Na območju mariborske nadškofije ni nobenega, prav tako ne v Škofiji Murska Sobota, kjer že nekaj let niso imeli novomašnega posvečenja.

V Sloveniji je bilo od osamosvojitve za duhovnike posvečenih 484 diakonov, povprečno 15 na leto. Največ, kar 27 novomašnikov, je bilo leta 1997, 2018. pa jih je bilo še denimo 14. V zadnjih 10 letih je v Sloveniji umrlo 187 katoliških duhovnikov, 21 pa jih je izstopilo iz Cerkve. V tem obdobju se je povprečna starost slovenskih duhovnikov zvišala s slabih 58 let na nekaj čez 63. Tako je vse več župnij, ki nimajo stalnega duhovnika, posamezni vodijo dve župniji ali celo več. Verniki pa opravljajo vse več opravil, denimo delitev hostij.

V Sloveniji je 47 stalnih diakonov, ki smejo prevzeti številne naloge duhovnikov, ne smejo pa opravljati spovedovanja in darovanja svetih maš.