Lara Podvršič: nakit je zgodba njenega življenja (FOTO)

Ognjena umetnica. Neukročeni oranžni lasje so le zunanji odsev njenega notranjega ognja, ki razplamteva njeno ustvarjalno domišljijo, podžiga strast in razpršuje iskrice neskončnih idej, ki jih z rokami, vešče in zbrano, utelesi v presunljive oblike. Čarovnija. Lara Podvršič, oblikovalka nakita, je novodobna čarovnica zlatarstva, nekoč bi ji morebiti celo prideli naziv alkimistka, ki spretno pretaplja, preliva in oblikuje najbolj žlahtne kose človekovega poželenja, ki domišljijo burijo od nekdaj. »Največja čarovnija našega dela je, kako materializiramo ideje.

Pribor, s katerim nastajajo umetnine.

Jesenske delavnice Teden nakita v začetku poletja je bil eden prvih tovrstnih dogodkov v Sloveniji, ki pripomorejo k povečanju prepoznavnosti zlatarskega poklica, Lari in Jaku pa je dal motivacijo za pripravo strokovnih delavnic. »Ugotovila sva, da je v Sloveniji močno pomanjkanje prenosa znanja na tem področju, hkrati pa je veliko povpraševanje po tem. V jeseni načrtujeva delavnice oblikovanja nakita po različnih sklopih in zahtevnostih. Se pa bodo te delavnice razlikovale od ponudbe na trgu, saj bodo potekale individualno z mentorjem, vsebovale bodo tako učenje klasičnih zlatarskih rokodelskih tehnik kot učenje bolj umetniških pristopov k sami izdelavi. Omogočile bodo večji prenos znanja, hkrati pa bodo popolnoma prilagojene posamezniku,« Lara Podvršič željnim osvajanja novih veščin odpira tudi vrata svojega Ateljeja DR Jewelry v Grosupljem.

Ves nakit so bile nekoč samo ideje, potem ga z rokami oblikujemo v fizično obliko, in to je čarovnija, ki je pri našem delu prisotna iz dneva v dan,« pripoveduje zgodbe okrasja tudi s svojimi rokami. A nakit, ki spada med najstarejše arheološke artefakte, je z leti golega izkazovanja družbenega statusa in izpričevanja socialnega položaja ljudi v zadnjem obdobju vse bolj tudi zgodba sama zase. Osebna. Skrivnostna. Zapeljiva. »Nakit vedno bolj dobiva vrednost v smislu zgodbe, ki jo pripoveduje, jo skriva za sabo, ne samo kot stvar okrasja. Nakit predstavlja most med rokodelskimi profesionalnimi tehnikami in vizijo umetnosti kot medij izražanja kritičnosti in svojega mišljenja,« izbrano pove umetnica, katere izdelki bi lahko postali samostojni eksponati.

Različnosti ju povezujejo

Larin nakit iz njene zadnje knjige zgodb, Z rokodelske mize, zaobjema njene misli, »ideje, pa tudi občutke, ki sem jih ujela in izrazila prek plemenitih kovin v obliki uporabnega nakita. Nakit dopušča obiskovalcu, da sam doživi svojo lastno zgodbo. Spodbuja ga k razmišljanju in podoživljanju lastnih občutkov, hkrati pa spoznava, kaj pomeni ročna izdelava ali mojstrstvo rokodelstva na področju oblikovanja nakita v Sloveniji.« Blizu so ji kontrasti, ki se pretanjeno spojijo v enovit element. Smer njenega ustvarjalnega zagona se trenutno zadržuje v iskanju.

Trio zlatarjev; Jaka Trtnik, Lara Podvršič in Peter Dragolič (z leve) na razstavi Z rokodelske mize

»Ukvarjam se z iskanjem sistematičnih metod izdelave v svojem umetniškem načinu oblikovanja, kar je v bistvu kontrast sam po sebi. Tako kot v življenju potrebujemo meje, da smo svobodni, sem ugotovila, da potrebujem sisteme pri svojem delu, da lahko bolje izražam umetniško vizijo, ki jo želim. Zelo me zanimajo preobleke klasičnih in tradicionalnih kosov nakita v bolj sodobno, ekstravagantno in umetniško različico.« Mnogi oblikovalci nakita že dolgo niso več klasični obrtniki. Pretanjeni izdelki nakazujejo tesno navezanost na muzo umetnosti. Larino delo ima kljub obrtniškim veščinam in uzancam sila glasen prizvok privzdignjenosti.

Brez zgodbe v ozadju je nakit predmet, katerega edini namen je zgolj okrasitev telesa, nima globine niti duše.

»Obrtniški pristop je potreben, da se v vsakem procesu izražanja umetniškega in oblikovalskega sloga ustvari neka sistematičnost, ki daje možnost varnega in svobodnega izražanja umetnosti. Je pa res, da prav v povezovanju obrtništva in umetnosti leži moja strast, kar se čuti v izdelkih. To me je tudi pripeljalo do sodelovanja z Jakom.« In našla in dopolnila v že omenjenih zgodbah Z rokodelske mize, v projektu, v katerem sta združila moči z umetnikom sorodnega življenjskega pogleda in srčne ubranosti, Jakom Trtnikom. Njuna osebna zgodba je preplet in dopolnitev dveh enakomislečih duš; najdeta se v različnosti in združita v izvirnosti. »Z Jakom se poznava že vrsto let. Vsak ima svoj pristop k oblikovanju in izdelovanju nakita. Kmalu sva ugotovila, da se ta dva pristopa medsebojno odlično dopolnjujeta. Vizija končnega izdelka nama je skupna. Prav tako si deliva pogled na to, kaj nama vsak izdelan kos pomeni in kateri osebnosti človeka ustreza. Lahko bi rekli, da naju različnosti povezujejo.« A obenem so med njima razlike, ki zgodbam vtiskujejo dodaten čar.

Življenje na dlani FOTOGRAFIJE: Osebni arhiv

»Njegov pristop teži k popolni tehnični dovršenosti, zanimajo ga izpiljene zlatarske tehnike, medtem ko se moj nagiba k oblikovalskemu in umetniškemu izražanju. Ugotovila sva, da se ti komponenti dobro dopolnjujeta, kar s pridom izkoriščava pri oblikovanju in izdelovanju nakita drug drugega. V kratkem načrtujeva skupne linije, ki se jih oba že zelo veseliva.« Nova zgodba je slutnja preporoda. Saj, kot izostri Lara, »brez zgodbe v ozadju je nakit predmet, katerega edini namen je zgolj okrasitev telesa, nima globine niti duše. Stvar brez globine ne more nagovarjati nikogar, saj ne sporoča ničesar. Najin nakit posamezniku omogoča, da najde v njem svojo lastno zgodbo in tako zanj postane veliko več kot le kos okrasja.« Larin nakit je v tujini že prepoznaven, v sodelovanju z Jakom, ki je prvi prstan izdelal pri osmih letih, saj so njegovi geni zaradi zlatarske tradicije tako rekoč pozlačeni, pa je dobila nov zagon.

Pa je poseben izziv raznolikost povezati v še neobstoječo enoto, ustvariti eksemplar, v katerem sta odjek svojevrstnega oblikovalskega sloga in združevanje raznovrstnih elementov? »Tega ne vidim kot izziv,« suvereno odgovarja, »saj je to zelo močno povezano z mojo osebnostjo in z mojo idejo, kaj življenje sploh je. Tako kot je življenje polno vzponov in padcev, srečnih in žalostnih trenutkov, kislo in sladko in vse vmes, tako različne kontraste združuje moj nakit. Po mojem mnenju je prav zaradi tega bolj resničen, iskren.« Kot je iskrena, igriva, ognjevita in strastna tudi sama. Larin nakit je zgodba njenega življenja.