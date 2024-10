Lansko neurje začetek nečesa hujšega?

Silovita ujma avgusta lani je v kamniški občini povzročila pravo razdejanje. Povodenj je terjala smrtno žrtev, ko je voda v Bistričici odnesla starejšo domačinko, najbolj prizadeta pa je bila dolina Kamniške Bistrice do Stranj, saj je odneslo tudi tamkajšnji most. Občina je sanacijo začela že lani, postavili so začasen most, na mestu, kjer je stal stari, pa bo zgrajen novi, ki so ga začeli graditi julija, končan pa bi moral biti do poletja 2025.

A kot nas je opozoril domačin, »je vprašljiva kakovost opravljenega dela, saj so malo močnejše septembrske padavine že poškodovale protipoplavni nasip Kamniške Bistrice«. In to ni edina škarpa, opozarja sogovornik, ki je poškodovana, zato se sprašuje, ali je s tem kdo od pristojnih seznanjen, ali sploh kdo nadzira opravljeno delo in ali oziroma kdaj bo poškodovani oporni zid saniran.

Uničenih je 30 metrov novega opornega zidu.

Pri terenskem ogledu

»Denar trošijo, zakaj ga mečemo stran, pa se nihče ne vpraša,« se sprašuje. »Dejstvo pa je, da smo proti naravi nemočni, sploh ker smo zazidali vsa razlivna območja, ki jih je uvedla že Marija Terezija. Ta je namreč ukazala, da se ob vsaki vodi naredita obvodna pot in razlivno območje. To kažejo katastri,« še poudari naš sogovornik in nam zaupa, da na tem območju ni bila samo ena smrtna žrtev, omenjena starejša ženica, temveč je na svojem dvorišču utonil še en moški, spet drugi pa je po izgubi vsega obupal nad življenjem.

»Pri terenskem ogledu je bilo ugotovljeno, da gre za poškodbo leve brežine Kamniške Bistrice v dolžini približno 30 metrov na območju gradbišča Gorenjske gradbene družbe, d. d., ki izvaja gradnjo novega mostu v Stranjah,« so zapisali na Občini Kamnik in nas napotili na Direkcijo za infrastrukturo, ki je investitor novega mostu v Stranjah.

Začasni most čez Kamniško Bistrico

Tudi na direkciji so povedali: »O delni porušitvi brežine na območju gradnje nadomestnega mostu v Stranjah smo seznanjeni.« Kot so zatrdili, je ureditev vodnogospodarskih razmer, del katerih je tudi ureditev brežin, v fazi gradnje. »Ker brežina še ni zaključena, je prišlo do poškodbe oziroma delne porušitve. Brežina bo sanirana v sklopu gradnje mostu,« so pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo. »Bojim se, da je bilo lansko neurje začetek nečesa večjega, zemlja je razmočena, uničena. Lani so rekli, da Kamniška Bistrica ne bo nikoli kalna, a se je letos zgodilo ravno to,« pa še opozarja domačin.