Kultura je zrcalna podoba nas samih

Včeraj smo, tudi z dela prostim dnem, v Sloveniji proslavili kulturni dan, ki ga praznujemo na dan, ko je umrl največji slovenski pesnik France Prešeren. Predsednik vlade Robert Golob je v svoji poslanici ob kulturnem prazniku zapisal, da je spoštovanje kulturnega ustvarjanja ključno za oblikovanje nacionalne zavesti. »Smo tisto, kar smo, zaradi bogastva naše kulture in zgodovinske dediščine,« je zapisal premier in povabil k obisku kulturnih ustanov.

Predsednica države Nataša Pirc Musar je poudarila, da ni samoumevno, da lahko »svojo« kulturo svobodno oblikujemo in izražamo ter smo nanjo ponosni in tudi kritični. Ob prazniku je zaželela, da bi jo proslavljali vsak dan. Slovenski kulturni praznik potrjuje, da se Slovenci in Slovenke že dolgo zavedamo, da je kultura, ki je stara toliko kot človeštvo, naša sopotnica, poročevalka, ustvarjalka, izpovedovalka in objokovalka, je poudarila.

»Je zrcalna podoba nas, ker smo kultura mi. Raznoliki in svojevrstni, a hkrati neodtujljivi deli nečesa večjega od nas samih – človeštva in družbe,« je zapisala predsednica.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v videonagovoru povedala, da nam kultura in umetnost »omogočata, da se povezujemo z drugimi in izražamo svoje ideje in stališča«. Ustvarjalnost ima po njenih besedah »moč, da sproža spremembe in postavlja vprašanja, ki so ključna za naša življenja«.