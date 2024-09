Pašnik je s treh strani zavarovan z električno ograjo, le na enem mestu je žičnata in visoka meter in pol. In prav tam so pred dnevi volkovi poskakali čeznjo ter se zapodili med ovce. V Italiji in Grčiji že redno zahajajo v mesta, kjer za hrano napadajo tudi pse in domače mačke. »Že prejšnjo sredo zvečer sem slišal nekakšno cviljenje in šel pogledat. A nisem opazil ničesar nenavadnega. V petek ob petih zjutraj sem ponovil vajo in zagledal pravo razdejanje. Ovce in jagnjeta so ležali po tleh, vsi krvavi, drobovje raztreseno naokoli, dve odrasli komplet raztrgani, jagnjeta pa podavljena. Grozn...