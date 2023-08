Kroži anonimka o Branku Grimsu: tako se je odzval poslanec SDS

Slovenija je bila v nedavnih ujmah močno prizadeta. Mnogi so zavihali rokave in priskočili na pomoč prizadetim v poplavah. Med njimi tudi politiki, ki so delili fotografije z območij, kjer pomagajo. Mnogi opazovalci so jih podrobno analizirali, denimo fotografije Roberta Goloba, ki se je pred kamerami pojavil v snežno belih čevljih, potem tiste z Janezom Janšo, na katerih so proučevali, ali ima dovolj umazane čevlje, pa potem ministra za obrambo Marjana Šarca, ki drži lopato, vendar ni umazan z blatom ... Po družbenih omrežjih je te dni zakrožil še zapis neznanega avtorja o poslancu Branku Grimsu. V njem piše, kaj da se je dogajalo ob sanaciji po poplavah v vasi blizu Ljubnega ob Savinji.

Neznani avtor piše, da se je poslanec po pol ure dela, ko so ugasnile kamere, umaknil v klet, kjer da je bila miza s hrano, in da je ni zapustil do okoli 15. ure, ko je odšel iz kraja. Poslanca Grimsa smo prosili za odziv na anonimni zapis. Odvrnil je, da gre za očitno zlonamerno ultralevičarsko anonimko: »Od njene vsebine je resnično samo to, da sem šel na prošnjo domačinov kot prostovoljec pomagat v Nazarje. Vse ostalo ne zasluži komentarja.«

Grims: V zaprti prostor niso mogli niti videti

O delu v Nazarjah je še dodal: »Iz Kranja sem organiziral, da smo šli kot ekipa štirje, in sicer iz SDM ga. K. Planinšek ter prijatelja iz MO SDS Kranj g. B. Bajželj in g. B. Likozar ter jaz. Vse ostale ekipe iz Maribora in Ljubljane so se organizirale povsem samostojno drugje in na njihovo sestavo ter delo nisem imel nobenega vpliva. Delali smo sicer pod vodstvom in nadzorom domačinov. Sam sem se odzval prošnji g. Roberta Pruška, da mu skupaj z ekipo iz Kranja pomagamo očistiti zasuto stavbo, ki jo je sam zgradil. Zaradi omejitev zaprtega prostora sva veliko večino dela opravila z g. Likozarjem sama. Edini, ki je sploh nadziral najino delo, je bil g. Robert Prušek, sicer tudi lastnik hidroelektrarne v bližini. Drugi v zaprti prostor niso niti mogli videti. G. Robert Prušek se nama je za veliko in dobro opravljeno delo na koncu posebej zahvalil.« Grims nam je pripel še povezavo do zapisa na facebooku, kjer je tudi s slikami dokumentirano dogajanje na kraju.

Poslanec SDS nam je razkril še, da mu je povsem po nesreči neki gasilec prevrnil na roko ostre plošče, ko so pomagali prazniti klet: »Poškodovale so mi sklepe na levi roki, in to kljub močnim rokavicam, ki sem jih na srečo imel. Kljub temu sem šel potem še pomagat na teren, en dan skupaj z Janezom Janšo, in delal sem še pet dni z bolečinami v sklepih, po najboljših močeh, da bi pomagal soljudem. Čudim se vsem, ki hočejo ali pomagajo to umazati. Prepričan pa sem, da hvaležnosti domačinov, ki so mi za pomoč izrekli iskreno zahvalo, ne more izničiti nobena še tako zlonamerna anonimka.«

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.