Kriptomilijonar Damian Merlak odprl prenovljeni hotel (FOTO)

FOTO: Žiga Intihar

Največ zanimanja pri Slovencih

Hotel Bohinj v Ribčevem Lazu po celoviti prenovi znova odpira svoja vrata. Štirizvezdični hotel, katerega lastnik je kriptomilijonar, ponuja 69 sob in stavi na kombinacijo tradicionalnega ter modernega. Slovesnemu odprtju hotela sledi dan odprtih vrat. Hotel Bohinj je drugi od štirih hotelov, ki jih je v začetku leta 2019 od družinekupil Merlak in jim obljubil lepšo prihodnost, česar so se v Bohinju zelo razveselili.Novi lastnik je kmalu pokazal, da je resen v svoji nameri, da propadajoče hotele obnovi in oživi. Že v prvih nekaj mesecih po nakupu je poskrbel za manjšo prenovo Aparthotela Triglav, kot drugi pa je prenovo doživel Hotel Bohinj.S celotno investicijo je zadovoljen tudi Merlak, ki mu ni žal, da so pri projektu vztrajali kljub pandemiji. »Z investicijo smo pričeli že pred njo in tudi, ko se je začela, nisem imel pomislekov,« je poudaril in pojasnil, da so čas med zaprtjem dobro izkoristili za izvedbo del. Ta so trajala leto in pol ter so bila obsežnejša, kot je bilo prvotno načrtovano, saj se je izkazalo, da je treba objekt temeljito prenoviti, kar je investicijo podražilo, vendar njene višine Merlak ne razkriva.Da je bila odločitev za prenovo pravšnja, je prepričan tudi direktor družbe Alpinia, ki upravlja Merlakove bohinjske hotele,. Takoj po odprtju rezervacij se je za bivanje v hotelu pokazal velik interes in v le nekaj dneh so za prvi teden v avgustu hotel že skoraj zapolnili. Največ zanimanja pa je pri Slovencih.V obsežni prenovi so hotel protipotresno ojačali s kovinsko konstrukcijo in jo obložili z lesom. Tako so pridobili prostor tudi za balkone. Zamenjali so okna in vrata, temeljito prenovili notranjost, uredili restavracijo, recepcijo, center dobrega počutja, konferenčno dvorano in klubski prostor. Notranjost je v domačem macesnovem lesu, objekt pa je tudi energetsko saniran, je pojasnila namestnica direktorja AlpinieKot rdečo nit so v zgodbo hotela vpletli štiri srčne može, ki so se leta 1778 prvi osvojili Triglav in spomenik katerim stoji v neposredni bližini hotela. Podobno želijo tudi z drugimi elementi želijo v hotelu predstaviti stare zgodbe in lokalno kulturo na sodoben način.Tako tudi gostinska ponudba temelji na tradicionalni slovenski kulinariki z modernimi vložki, poudarkom na lokalnih jedeh in slovenskih dobaviteljih.Alpinia hkrati nadaljuje s prizadevanji za ureditev Hotela Zlatorog. Ta je tako dotrajan, da ga bodo podrli in postavili na novo, v nekoliko drugačni obliki. Kot je povedal Repanšek, so sedaj z manjšimi kompromisi na obeh straneh dosegli dogovor s soglasodajalci, jeseni naj bi šel v javno obravnavo tudi občinski podrobni prostorski načrt.Kot zadnji bo na vrsto za prenovo prišel Ski hotel na Voglu.