Simbol Višnje Gore je polž, priklenjen na zlato verigo, zdaj pa je tam svoj domicil dobila še čebela. »Kranjska čebela je dobila svoj dom,« je bilo slišati včeraj popoldne v tem kraju pod Polževim, kjer med domačini in visokimi gosti ni manjkalo veselja. Slovesno so odprli Središče inovativnih tehnologij Apilab – Hišo kranjske čebele, v ta namen so prenovili nekdanjo šolo. »V zadnjih desetletjih je staro mestno jedro izgubilo svoj nekdanji sijaj. Danes tu v Višnji Gori odpira vrata Hiša kranjske čebele. Za to, da danes odpiramo ta čudoviti objekt, je bilo potrebnega ve...