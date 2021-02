Kralj Matjaž se je spustil po jeklenici

Županja Črne na Koroškem Romana Lesjak v družbi njegovega veličanstva – kralja Matjaža. FOTO: Facebook

Prepoved zbiranja ljudi je letos odnesla tudi tradicionalno, že 29. prireditev, za katero številni Črnjani živijo vse leto in se nekaj tednov intenzivno pripravljajo nanjo. Letos pa je epidemija tudi njim prekrižala načrte, čeprav imajo, v nasprotju z nekaterimi minulimi zimami, dovolj snega.Čeprav so sprva načrtovali, da bodo k sodelovanju oziroma gradnji snežnih gradov iz umetnega snega privabili vsaj domačine, so na koncu opustili tudi to, saj še vedno velja odlok o prepovedi zbiranja ljudi, zato bi v vsakem primeru lahko prišlo do kršitev, ki bi jih policisti tudi sankcionirali. Kljub vsemu so številni gradove izdelovali kar doma, pa ne samo iz snega, saj smo se lahko prepričali, da domišljija ne pozna meja.Številni so jih kar narisali ali izdelali iz kartona in jih poslali organizatorjem. Kljub vsemu je kralj Matjaž v Črno na Koroškem v spremstvu Alenčice in vojščaka vendarle prišel in se tudi spustil po najdaljši jeklenici v Sloveniji, poimenovani Olimpline, vse pa so prireditelji posneli in dogodek predvajali prek kabelske televizije in na družabnih omrežjih.V soboto se je kralj Matjaž sprehodil do Kovačeve ulice in tam zasedel svoj vnaprej pripravljeni prestol. Je pa njegovo veličastvo, kot se spodobi, pozdravila tudi županja Črne. V nedeljo je ledeno skulpturo kralja Matjaža pred Kulturnim domom v Črni in Kovačičevi ulici izdeloval mojsterV Črni upajo in načrtujejo, kar je poudarila tudi županja, da bodo lahko jubilejno, 30. prireditev Gradovi kralja Matjaža prihodnje leto vendarle izvedli na običajen način, s številnimi graditelji iz domovine in tudi tujine ter seveda obiskovalci, ki bodo njihove mojstrovine, kot vsakič, spet občudovali v živo. Načrtujejo spektakularno prireditev, mi pa seveda upamo, da se koronavirus do takrat čisto zares poslovi.