Kot prva Pomurka 100-krat darovala kri (FOTO)

Na materinski dan je bilo še posebno slovesno tudi na Enoti za transfuzijsko dejavnost Splošne bolnišnice Murska Sobota. Domačinka, žena, mama in babica Marjana Gomboc je namreč že stotič darovala kri, po uradnih podatkih pri Območnem združenju RKS Murska Sobota je tako prva ženska v Pomurju in tretja na severovzhodu države, ki ji je to uspelo.

Vitezinja krvodajalstva sicer postane ženska, ki kri daruje 80-krat, v Sloveniji pa je bilo lani skupno le pet žensk, ki so darovale 100-krat. »Tokratni datum odvzema ni izbran naključno, saj je materinski dan in je najlepši praznik, ki nas spomni, da mama da novo življenje,« nam je povedala Marjana, ki je le prvih 12 darovanj opravila v tovarni Mura, kjer je bila zaposlena 40 let, vsa naslednja pa v Splošni bolnišnici Murska Sobota. Zdaj je upokojena že 12 let.

Soboški župan Damjan Anželj je ponosen na svojo občanko.

Vsaj 70 sem jih nagovorila in še jih bom, tudi potem, ko krvi ne bom mogla več darovati.

Krvodajalska izkaznica je polna do okrogle stotice.

»Vesela sem, da sem lahko stotič darovala kri in s tem nekomu pomagala. Pomembno je darovati, saj nihče ne ve, kdaj bo kri tudi sam potreboval. Krvodajalstvo je bilo vedno del mojega življenja. Zame je to poslanstvo, najbolj humano dejanje, ko pomagaš neznancu. Še posebno se mi zdi pomembno, da se kri daruje za naše zdravstvo in za potrebe naše bolnišnice, ker če bo kar koli, mi bodo tu pomagali,« še pove Marjana in dodaja: »Krvodajalstvo mi je polepšalo življenje.« Sicer pa je Marjana tudi sama pred leti, ko je zaradi bolezni skoraj umrla, nujno potrebovala kri, in takrat je komaj čakala, da ozdravi in bo lahko spet čim prej darovala.

Redka skupina B-negativna

Marjana, ki se je rodila 31. julija 1958, je krvodajalka že od 18. leta, k temu jo je spodbudila mama Viktorija. Obe sta delali v tovarni Mura, kjer so bili nekoč krvodajalstvu zelo naklonjeni. Pred prvim odvzemom se je bala, a je hitro premagala strah, se spominja. Zato k humanemu dejanju ves čas spodbuja tudi druge. »Vsaj 70 sem jih nagovorila in še jih bom, tudi potem, ko krvi ne bom več mogla darovati. Mnoge sem tudi pospremila na prvi odvzem. V Muri je bil odziv krvodajalcev vedno dober, vsak, ki je daroval kri, je dobil dva prosta dneva, ki sta bila plačana, dobro malico in še prijetno druženje.«

K temu plemenitemu dejanju jo je spodbudila mama Viktorija.

Z vodstvom bolnišnice in oddelka ter predstavniki Rdečega križa

Najbolj ji je ostalo v spominu, ko je dobila nujni klic zaradi hude nesreče v Gornji Radgoni, klicali so jo tudi sicer ob povečanih potrebah po krvi v soboški porodnišnici. Takoj se je odzvala in darovala redko kri skupine B-negativno. Kot rečeno, zadnja leta daruje na Enoti za transfuzijsko dejavnost Murska Sobota, kjer krvodajalce vedno prisrčno sprejmejo in strokovno opravijo vse potrebno pred odvzemom. In tako je bilo ob jubilejnem darovanju, ko so ji čestitali in jo simbolično obdarili direktor murskosoboške bolnišnice Roman Ratkai in njegov pomočnik za področje zdravstvene nege Darko Horvat, soboški župan Damjan Anželj, sekretarka Rdečega križa, Območnega združenja Murska Sobota (RK OZ) Aleksandra Nana Rituper Rodež, Emilija Krstova Krajnc, dr. med., in mnogi drugi. Manjkala nista niti slastna torta in kozarček rujnega.

Med stotim odvzemom ji je bil v podporo še en znani krvodajalec, Marjan Sočič, ki je kri daroval že 106-krat.

Upokojenka Marjana je tudi aktivna prostovoljka v RK OZ Murska Sobota, v Hiši sadeži družbe, pri Društvu upokojencev Murska Sobota, sodeluje in pomaga pa tudi pri Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih. »Na našo krvodajalko in prostovoljko Marjano Gomboc smo zelo ponosni. Poleg tega, da je že tolikokrat dala kri in pomagala mnogo neznancem, je tudi tista, ki k tej anonimni, solidarni in humani dejavnosti spodbuja nove in mlade, da darujejo kri in s tem rešujejo življenja,« so sporočili iz RK OZ Murska Sobota.

To je izjemnega pomena, saj vsak dan v Sloveniji potrebujemo 350 enot krvi. Ženskam lahko kri odvzamejo vsake štiri mesece, moškim pa vsake tri mesece do dopolnjenega 65. leta. Tokratna jubilantka Marjana lahko še enkrat daruje kri, pred koncem julija, ko bo dopolnila 65 let.