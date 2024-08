Kosili, grabili in si za vrat zlivali vodo: Mi hribovci smo navajeni takšnega dela (FOTO)

Tradicionalna turistično-etnografska prireditev Tekma koscev in grabljic, ki ima korenine v času pred drugo svetovno vojno, v današnji podobi pa živi že 40 let, je tudi letos v Sv. Lovrenc privabila veliko tekmovalcev in obiskovalcev. Prizadevni gasilci PGD Sv. Lovrenc, ki so glavni organizatorji, in mnogi drugi vaščani tako nadaljujejo tradicijo nekdanjega predvojnega društva kmečkih fantov in deklet in ohranjajo stare kmečke običaje.

40 let že ohranjajo tradicijo.

Tekmovanja se je udeležilo enajst ekip, ki so se tradicionalno pomerile v košnji, grabljenju pokošene trave in postavljanju hmeljevk. Kot vedno je prireditev bogatila rdeča nit: merile so se v podajanju vode v lavorju prek glav. Prvi tekmovalec je zajel vodo iz posode na začetku kolone, zadnji pa jo je prek svoje glave zlil v posodo za svojim hrbtom na koncu vrste. Za rezultat je štela teža prenesene vode v dveh minutah. Ni treba posebej govoriti, da je bila igra nadvse zabavna, tekmovalci pa mokri.

Zmagali desetič zapored

Jubilejnega tekmovanja so se udeležile tri ekipe iz domače občine Prebold, in sicer iz Marija Reke, Kaplje vasi in Matk. Poleg njih so se pomerili še tekmovalke in tekmovalci iz Kališ nad Trbovljami, ekipa Ovčke iz Slovenskih Konjic, DPM (društvo podeželske mladine) s Polzele, Slovenskih Konjic in DPM Celje-Dobrna-Vojnik-Štore (tekmovali so z dvema ekipama), ekipa Šmartnega v Rožni dolini ter KUD Budinci iz Prekmurja.

Mi hribovci smo navajeni takšnega dela.

Parcelo je najhitreje pokosil Bernard Tratnik (Marija Reka), sicer večkratni zmagovalec, ki pa je prejel manj točk za kakovost, tako da je najboljši kosec postal Luka Rošer (DPM Celje-Dobrna-Vojnik-Štore), ki je kot Tratnik tekmoval s koso z dolžino rezila 120 centimetrov. Tretji je bil kosec iz ekipe Ovčk. Pri grabljenju pokošenih parcel so zmagale tekmovalke iz Kališ, druge so bile grabljice iz Šmartnega v Rožni dolini, tretje Marijarečanke. V postavljanju hmeljevk sta zmagala štangarja iz Marija Reke, druga sta bila tekmovalca iz Matk, tretja pa iz Rožne doline. V rdeči niti so slavili Marijarečani, na drugo mesto se je uvrstila ekipa iz Matk, na tretje pa DPM Polzela. Seštevek vseh točk vseh štirih disciplin je zmago ponovno prinesel ekipi Marija Reke, ki je zmagovalka teh iger postala že desetič po vrsti. Drugi so bili njihovi sosedje iz Kališ, tretja ekipa iz Matk. Tudi letos so posebne nagrade organizatorji namenili najlepšim vozovom: najbolje so ocenili voz tekmovalcev iz Matk, drugega najlepšega so imeli tekmovalci DPM Polzela, tretjega pa tekmovalci iz Kaplje vasi.

Prireditev se je začela s povorko vseh udeležencev. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Zmagovalna ekipa iz Marije Reke, ki je tokrat zmagala že desetič zapovrstjo.

Nadvse zanimiva in predvsem mokra je ta igra.

Igor Novak, predsednik PGD Sv. Lovrenc, nam je povedal, da organizacija takšne prireditve vzame veliko truda in časa. »Treba je urediti vse formalnosti, pripraviti teren, zbrati finančna sredstva, darila za srečelov, organizirati ekipe za delo, povabiti tekmovalne ekipe, dobiti dober ansambel … A doslej nam je vedno uspelo. Od leta 1982, odkar smo začeli, smo le dvakrat morali kloniti pred višjo silo, enkrat zaradi covida in lani zaradi uničujoče poplave. Ta prireditev nam veliko pomeni, je pomemben del financiranja našega društva, hkrati pa tako ohranjamo tradicijo.« Ciril Terglav, hmeljarski starešina (teden dni pozneje je hmeljarsko žezlo predal nasledniku), ki je bil v ocenjevalni komisiji, je vesel in ponosen, da se mladina še vedno odloča za kmetijski poklic, kmečko življenje in da v takšnih situacijah, kot je ta prireditev, stopijo skupaj, si naredijo druženje in s tekmovalnim žarom pokažejo pripadnost kmečkemu stanu. »Prireditev je bila lepa in zanimiva, navijal sem za vse ekipe, ki so pokazale željo po čim boljšem rezultatu, še bolj kot ta pa je pomembno druženje. Čestitam organizatorjem za izjemno uspešno izpeljano prireditev, kar sicer dokazujejo že 40 let.«

Boris tudi zapoje

»Zelo sem vesel, da je naša ekipa, ki je ves čas ista, znova zmagala, in to že desetič zapored. Mi hribovci smo navajeni takšnega dela in to nam očitno pomaga dosegati takšne rezultate,« je dejal Tratnik, vodja zmagovalne ekipe iz Marija Reke. »Kot kosec sem tukaj že šestkrat zmagal. Dobro mi je šlo tudi tokrat, saj sem parcelo pokosil hitreje od vseh, a se ni izšlo pri ocenjevanju kakovosti pokošene parcele. Sem pa kar malo presenečen, da smo letos zmagali v rdeči niti, ki je bila v preteklosti naša šibka točka.« Prireditev je pohvalil tudi preboldski župan mag. Marko Repnik. »To je največja tradicionalna etnografsko-turistična prireditev v naši občini. Ima izjemen renome v naši Savinjski dolini kot tudi prek njenih meja. Gre za res izjemen dogodek, ki vsako prvo nedeljo v avgustu privabi v Sv. Lovrenc veliko obiskovalcev, ki z zanimanjem spremljajo tekmovanje ekip, po tekmovanju in med njim pa uživajo v prijetnem druženju, glasbi in plesu. Občina Prebold bo naredila vse, da se bo ta kulturna dediščina ohranjala in po možnosti še nadgrajevala.«

Največ točk za košnjo je prejel Luka Rošer in tako postal letošnji zmagovalec.

Po košnji je sledilo tekmovanje v grabljenju.

Med postavljanjem hmeljevk, kjer sta tekmovala po dva iz vsake ekipe, pred tem pa sta morala spiti vsak svoj vrč piva ali soka.

Voditelj prireditve Boris Kopitar in župan mag. Marko Repnik med pozdravnim nagovorom

Tradicijo skupaj z organizatorji pomaga udejanjati in delati še bolj zanimivo pevec in voditelj Boris Kopitar. »Današnji dan je tudi zame poseben. To je namreč že moja 30. prireditev koscev, grabljic in štangarjev, ki jo vodim. Skoraj ne morem verjeti, da je minilo že toliko časa. Organizatorjem gredo vse čestitke, da ohranjajo to tradicijo že 40 let, da vztrajajo in kmečko-hmeljarsko dediščino in običaje prenašajo na mlade. Moje sodelovanje z gasilskim društvom se je začelo po zaslugi nekdanjega ansambla Vinka Cverleta, ki me je povabil, če bi šel z njimi nastopat na gasilsko veselico v Sv. Lovrenc in prireditev tudi vodit. Z veseljem sem privolil in od takrat, z izjemo dveh ali treh, sem v tej vlogi že 30 let.« Z veseljem tudi kaj zapoje, tako je na željo dveh ekip zapel svojo Žametno vrtnico in pesem Bo moj vnuk še pel slovenske pesmi. Še več pa v veseličnem delu z ansamblom Čuki, ki so tokrat skrbeli za glasbo in ples.