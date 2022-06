Kosci zavrteli čas nazaj

Člani vaškega etnološkega turističnega društva Breg pri Ribnici so od ustanovitve leta 2006 kot izvirno dejavnost izpostavili ročno košnjo v drugi polovici junija, tokrat pa je 15 mož to orodje v roke prijelo teden prej. Lepo vreme, prej pa deževno obdobje je spodbudilo rast trave na parceli, veliki trideset arov, za vaškim kozolcem, ki je sicer v lasti društva.

Nekoč je bila za vsakega fanta čast, da so ga povabili med kosce.

Jutranja telovadba

Da bo kosa lažje pela, sta se Jože Tanko in Janez Rus malce okrepčala. Foto: Milan Glavonjić

Kosci so zgodaj zjutraj taktno nabrusili kose, da so poldrugo uro združeno pele pri tem žal skoraj že pozabljenem kmečkem opravilu. Vmes so zavriskali, glasneje, ko so jim gospodinje za okrepčilo ponudile šilček žganja, ki se ga ni nihče branil. Da bo delo lažje teklo, so nazdravili tudi trije ribniški župani: Janez Rus, ki je županoval nekaj tednov in ga je leta 1994 nadomestil Jože Tanko, ter zdajšnji župan Samo Pogorelc. »Da mi jo boš vrnil, seveda nabrušeno,« je Špičkov Lojz (Alojz Lovšin) koso dal Pogorelcu in ga podučil, da se uporaba kose morda na prvi pogled zdi zastarela metoda košnje, vendar je ta stara tehnika veliko bolj prijazna do okolja kot uporaba motornih kosilnic, še posebno na manjših površinah.

Za koso je prijel tudi Enej. Foto: Milan Glavonjić

Kosci so vmes odstirali, da jih je košnja svojčas zaradi velike vročine priklicala že pred četrto uro zjutraj, po deseti pa so se umaknili v debelo senco in delo nadaljevali pozno popoldne. Potrdili so, da je bilo njega dni za vsakega fanta čast, če so ga povabili medse: »Preprosto je moral biti zraven, da so ga punce videle med prvimi v vrsti izkušenih mož, ki so vihteli kose. Le takšen je nekaj veljal, tako kot oni, ki so šli k vojakom. Tisti fant, ki ni šel služit domovini, je bil po ranku slabši od drugih in se je težje omožil,« se spominja gospodar.

Podeželke so zapele in kosce okrepčale. Foto: Milan Glavonjić

Rezilo naj pri zamahu v loku poteka nizko nad tlemi, pazite pa predvsem na to, da pri zamahu zasukate boke,« jim je izkušnje prenašal Zogarjev Miha iz Dolenjih Lazov, ki je tudi mojster za kovanje kos. »Navsezadnje, košnja je lahko tudi dobra jutranja telovadba,« se je možakarjem, seveda s koso, pridružil Borut Levstek, predsednik društva, kakopak ponosen, da se tradicija ohranja, celo več, vse več vaške mladine v roke prime vile in grablje pri pospravljanju trave. »Dediju sem prišla pomagat,« je dejala Tjaša. Tudi tokrat so jih spremljale članice Društva podeželskih žena Ribnica, ki so jim prinesle kmečko malico in jim korajžo dajale s prepevanjem. »Mednje smo prišle, da bi jih opogumile, da bo kosa lažje tekla,« se je smejalo njihovi predsednici Marinki Vesel. Med košnjo so travo pobirale grabljice. Udeležencev je bilo več kot 50.