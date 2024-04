Košara velikanka celo za Guinnessa

Med nedavnimi prazniki je bilo še posebno slovesno v Tržišču, kjer so članice tamkajšnjega aktiva kmečkih žena v sodelovanju s krajani spodnjega Tržišča k blagoslovu velikonočnih jedi prinesle košaro velikanko.

Pravzaprav so jo pripeljale s posebej izdelanim vozičkom, saj so v košaro, ki so jo pražnje oblečene članice aktiva lepo okrasile z zelenjem in cvetjem, zložile dvajset pletenih košar z velikonočnimi dobrotami in vinom. Nenavadna povorka je še posebno navdušila najmlajše, ki so z zanimanjem spremljali dogajanje pred žegnom v farni cerkvi sv. Trojice v Tržišču.

Velikanka je navdušila predvsem najmlajše.

Spomin na dedka

Tam je velikanko skupaj z drugimi košarami z velikonočnimi dobrotami blagoslovil župnik Jože Kohek. »Košara je shranjena pri družini Mirka Kukca na Malkovcu, ki je tudi dal pobudo in idejo za blagoslov. Zahvala gre tudi podžupanu Janezu Kukcu, ki je celo namignil, da se košara velikanka morda nekoč vpiše v Guinnessovo knjigo rekordov. Še bolj pa je zanimiva tudi zgodba o košari velikanki,« pove predsednica in gonilna sila aktiva kmečkih žena Fani Borštnar.

1,5 metra znaša njen premer.

»V lasti jo ima Mirkova snaha Jasmina iz Tržišča in je izjemen ter drag spomin na njenega pokojnega dedka Alojza Bobnarja iz Suhorja pri Dolenjskih Toplicah. Alojz je spletel nešteto košar in košev; pletenje je bilo njegova velika strast in ljubezen. Prav ta košara iz viter, v katero je leta 2000 vložil kar 180 ur dela, je imela posebno mesto na sejmu v Ribnici, kjer so jo mnogi občudovali, ne nazadnje dosega 1,5 metra premera,« še doda. Na Malkovcu, kjer Kukčevi košaro z velikim spoštovanjem hranijo v spomin na dragega dedka, se z velikim ponosom spominjajo pridnih rok in izjemnih pletenih umetnin.

Aktiv kmečkih žena Tržišče šteje 82 članic in deluje v okviru Društva kmetic Sevnica, lokalno pa sodelujejo na skoraj vseh prireditvah in dogodkih v krajevni skupnosti Tržišče in zunaj nje.