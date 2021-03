Koroški šolar (14) s trobento osvaja svet

Devetošolec Osnovne šole Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem Anej Gorenjak je na mednarodnem tekmovanju American Youth Competition s skladbo Herberta L. Clarka Debutante prepričal komisijo in osvojil 1. nagrado in zlato priznanje. V kategoriji vseh trobil in vseh starostnih stopenj je zbral tudi najvišje možno število točk. »Glasba mu je bila položena v zibelko,« pravi njegov oče Andrej Gorenjak, prav tako glasbenik, širši javnosti znan tudi kot član Ansambla S.O.S. kvintet. Anej je podedoval njegove pa tudi gene dedka Jožeta, saj že sedmo leto igra trobento v Glasbeni šoli ...