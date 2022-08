Koronavirus v Sloveniji: kaj nas čaka v novem šolskem letu

Delovna skupina za področje vzgoje in izobraževanja pri NIJZ se strinja s predlogoma prezračevanja šolskih prostorov ter prostovoljnega samotestiranja v vzgoji in izobraževanju kot bistvenim ukrepom, je dejala predsednica društva ravnateljev in zveze srednjih šol Nives Počkar. Glavni cilj je, da šole in vrtci ostanejo odprti, je dodala.

»O najpomembnejšem ukrepu - samotestiranju v domačem okolju bomo zelo računali na to, da bodo ljudje to sprejeli kot del odgovornega ravnanja za preprečevanje širjenja covida-19. Vse to pa z namenom, da šole in vrtci ostajajo odprti, kar je naš glavni cilj,« je po današnjem sestanku delovne skupine za področje vzgoje in izobraževanja pojasnila ena od članic skupine Počkarjeva. Poudarila je, da gre pri predlogu uvedbe samotestiranja na okužbo koronavirus samo za enega od možnih scenarijev.

Dva scenarija

Posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ki jo vodi epidemiolog Mario Fafangel, je pred dnevi za šolski prostor namreč pripravila dva scenarija. Po prvem bi se v šolah samotestirali le dijaki in učenci s simptomi okužbe in tisti, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi, po drugem pa bi bilo testiranje vsaj enkrat tedensko obvezno za vse.

Strokovna priporočila posvetovalne skupine za spremljanje gibanja SARS-Cov-2 v vzgoji in izobraževanju ob prihajajočem šolskem letu bodo predstavili v sredo.

»Tiste, s simptomi okužbe, in tiste, ki so bili v tveganem stiku z okuženimi, pozivamo, da se sami testirajo na koronavirus in da naj ne hodijo bolni v službo, šolo ali vrtec,« je še dodala Počkarjeva, sicer tudi direktorica Šolskega centra Ljubljana. Ob tem je izpostavila, da je poudarek na osebni odgovornosti za svoje zdravje in za zdravje svojih bližnjih ter okolice.

Testi bodo sicer v lekarnah brezplačni. »Iz tega bo nastala okrožnica, s katero bodo ravnatelji obveščeni. Pogovarjali smo se tudi o razbremenitvi vodenja evidenc, ki ne bodo tako obsežne kot do zdaj,« je pojasnila.

Prezračevanje

Nadaljnji predlogi ukrepov pa so po njenih besedah namenjeni prezračevanju zaprtih šolskih prostorov v ogrevalni sezoni. Tako so se danes tudi strinjali, da bodo v šolah celo namestili prezračevalne naprave. Ob tem pa so, kot pravi, ugotovili, da vse šole nimajo vgrajenih prezračevalnih klimatskih sistemov oziroma jih imajo le redke. »Ker tega vse šole nimajo, je prvi ukrep naravno prezračevanje, torej odpiranje oken,« je dejala.

Ob tem je dodala, da predstavniki vse od vrtcev do fakultet, že od julija s stalno skupino sodelujejo z NIJZ. To jim daje upanje za boljše in stalno sodelovanje s pristojnimi. »Vsi si namreč želimo, da šole in vrtci ostanejo odprti,« je še dodala Počkarjeva.

Da osnovnošolski ravnatelji podpirajo samotestiranje učencev v domačem okolju, je navedel tudi predsednik združenja ravnateljev osnovnih in glasbenih šol Gregor Pečan.

O implementaciji samotestiranja na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja ob začetku šolskega leta 2022/2023 s poudarkom na visokem šolstvu je danes razpravljala tudi posvetovalna skupina za spremljanje koronavirusa. Uradni sklep bo znan po potrditvi in objavi zapisnika sestanka, predvidoma najpozneje v 48 urah, so pojasnili na NIJZ.