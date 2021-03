Koronacepiva za Slovence na poti v BiH

Slovenija v BiH pošilja 4800 odmerkov cepiva proti novemu koronavirusu. To je konec prejšnjega tedna sporočil predsednik republike Borut Pahor. Gre za cepivo proizvajalca AstraZeneca, s predlogom pa soglaša tudi vlada, ki jo vodi Janez Janša.



Iz Pahorjevega urada so pojasnili, da je v času epidemije na preizkušnji evropska solidarnost in interes Slovenije je, da države v naši soseščini čim prej obvladajo epidemijo: »Evropske države, ki niso v EU, imajo namreč izjemno omejen dostop do cepiv. Romunija je na primer donirala cepiva Moldaviji. Nekateri voditelji EU se zavzemajo, da bi razvitejše države donirale 4 do 5 odstotka svojih zalog cepiv. Poleg tega se je Evropska komisija odločila podvojiti finančno pomoč za nabavo cepiv manj in srednje razvitim državam, in sicer s 500 milijonov evrov na eno milijardo.«

Zmanjševanje tveganj za nas

V BiH so do zdaj cepili le 2000 zdravstvenih delavcev: »BiH je v zelo težki situaciji, zato je solidarnost Slovenije upravičena. S tem se zmanjšujejo tudi tveganja za našo državo.« Kaj pa Slovenci, ki čakajo v vrsti za cepljenje, pa se ne morejo cepiti, saj ni dovolj cepiva? »Predsednik republike pozdravlja velik interes prebivalcev za cepljenje. Pričakujemo, da bo s postopnim povečevanjem količine cepiv cepljenje potekalo še hitreje in bo precepljenost zagotavljala bistveno večjo varnost ter postopno normalizacijo življenja. Pričakujemo tudi, da bo Slovenija dobila cepiva, ki bodo uspešno preprečevala okužbe z novimi sevi.«



Pahor se sicer še ni cepil proti covidu 19, saj v skladu z nacionalnim programom cepljenja še ni prišel na vrsto.

