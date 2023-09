Koper: 12-letna deklica 6 ur zaprta v avtobusu

Deklica s posebnimi potrebami je bila več ur zaprta v avtobusu, je v Dnevniku poročala Televizija Slovenija. Do neljubega dogodka je prišlo drugi šolski dan. Na avtobusu, ki vsak dan iz Kopra v Strunjan pripelje 45 učencev, je ostala učenka strunjanskega šolskega centra za delo in usposabljanje. Po šestih urah so jo našli na avtobusu.

Voznik otroke pripelje do vznožja hriba, na katerem se nahaja center za delo, usposabljanje in varstvo Strunjan, saj je cesta do centra preozka za avtobus. Otroci imajo za spremstvo do centra dve odrasli osebi. Deklica je med vožnjo zaspala, nihče ni opazil, da je ostala na avtobusu. V šoli so menili, da je ni k pouku, ker je s starši med koncem tedna odšla v tujino. Voznik je avtobus parkiral, deklice med pregledom avtobusa ni opazil. Deklica se je po nekaj urah zbudila in se znašla v zaklenjenem avtobusu. Klicala je mamo, prestrašila se je, so, kot poroča RTVS, povedali na šoli. Ko jo je šofer našel, jo je odpeljal v šolo.

Odgovornost za dogodek sta prevzela šola in avtobusno podjetje. V izogib podobnim dogodkom predlagajo dodatno spremljevalko otrok, so še poročali na RTVS, kar sicer predlagajo že več let, a na občini Koper za to prošnjo še niso imeli posluha.