Konrad I. je spet povabil na gostijo (FOTO)

Grad Vrbovec stoji ob sotočju rek Savinje in Drete, ki pritekata kot bistri reki izpod Kamniško-Savinjskih Alp, gorskega prelaza Črnivec in hriba Mrtvi menih. Prvotni grad, pozidan na skalnem rtu sredi kompleksa, je nastal v prvi polovici 12. stoletja, današnjo obliko pa naj bi dobil okoli leta 1480. Med lastniki se omenjajo oglejski patriarhi, Vovbržani, grofje Celjski in Habsburžani, dokler ga leta 1615 ni kupila Ljubljanska škofija in obdržala v lastništvu vse do druge svetovne vojne.

Med vojno je bila v gradu v Nazarjah okupatorjeva postojanka, zato so ga leta 1944 partizani požgali. Po koncu vojne so ga le delno obnovili, pred propadom pa ga je rešilo Gozdno gospodarstvo Nazarje, ki se je v obdobju 1988–1992 odločilo za popolno obnovo. Od takrat je graščina kulturni spomenik posebnega pomena, uporabljena za poslovne namene pa tudi kot sedež novodobne uprave Občine Nazarje. Del zahodnega trakta je namenjen gozdarsko-lesni zbirki Muzeja Vrbovec, ki ohranja kulturno in industrijsko dediščino, pretežno zaledno bogastvo gozdov in lesa ter flosarsko tradicijo obeh dolin.

Mogočno pročelje gradu Vrbovec ob odprtih vratih Srednjeveške gostije FOTO: JOŽE MIKLAVC

Že vrsto let pa negujejo tudi običaj nekdanjega gospodarja, plemiča Konrada I. Vrbovškega, ki je enkrat na leto povabil vse podanike, služinčad, bližnje plemstvo in prijateljske predstavnike sosednjih in nekaterih bolj oddaljenih gradov. Vse je gostil v zahvalo in pripadnost Vrbovški rodbini kot dober gospodar in zaščitnik, zato je vabil tudi oborožene vojščake ter zaveznike. V spomin na tisti čas, življenje in načelnost nekdanjega gospodarja Grad Vrbovec z ekipo tamkajšnjega muzeja, z Barbaro Šoster Rutar ter Jasmino Jurčič na čelu, že sedem let obuja pisani običaj, ki je obenem zanimiv turistični dogodek.

Dominantni Vitezi najemniki grofov Celjskih so postavili svoj grb. FOTO: JOŽE MIKLAVC

Plemič Konrad I. in njegova žena sta se zaljubljeno spogledovala. FOTO: JOŽE MIKLAVC

Na ploščadi pred pročeljem čudovito ohranjene graščine vsako leto priredijo Srednjeveško gostijo: združijo strokovno znanje, kulturo, zgodovinsko-etnografsko poslanstvo, šport, kulinariko. Tako se sredi poletja povežejo člani turističnega društva, kulturniki, prostovoljci in nekateri gostje-izvajalci srednjeveškega programa. Konrad I. (Bojan Štrukelj) s spremljevalko je povedel sprevod s sprejemom gostov, sledila sta prikaz grajskih iger, srednjeveških plesov in glasbe ter pristna srednjeveška zabava z raznovrstno odlično hrano.

Zadišalo je po ocvrtih miškah. FOTO: JOŽE MIKLAVC

Pečen vol je šel vsem v slast. FOTO: JOŽE MIKLAVC

Izkazali so se tudi s čarovniško predstavo, sejmarjenjem, predstavitvijo orožja, viteškimi igrami in prikazom mečevanja. Priredili so igre za mlade, lov na grajski zaklad, srednjeveške rokodelske delavnice in ponudbo pridelkov, izdelkov in raznovrstnega okrasja. Pritegnili pa so še moderna športna igra, spektakel akrobatske skupine Dunking Devils, borbe z meči in dih jemajoča ognjena predstava žonglerjev skupine Čupakabra. Kar 100 nastopajočih in sodelujočih je navdušilo številne mlade družine in radovedneže; čarodej Andrej, mlade umetnice KUD Potovke z iskanjem grajskega zaklada, turistično društvo Nazarje je animiralo in vodilo otroške delavnice. V bojih so se pomerili Red kraljevega orla in Vitezi najemniki grofov Celjskih. Srednjeveške plese so izvajali KUD Galiarda in orientalske plesalke Bayani, lokostrelsko tekmovanje pa gostje vitezi z gradu Šalek.

Obsojeni zlikovci so bili ob glavo. FOTO: JOŽE MIKLAVC

Dobro založena tržnica je vabila redke stiskaške kupce. FOTO: JOŽE MIKLAVC

Podjetnik Dobrinko Danojević je prevzel osrednji del gostije s peko vola na velikem motornem žaru, da je vonj pečenke privabil številne naključne obiskovalce ter turiste na poletnem dopustu v Zgornji Savinjski dolini. Srednjeveško pijačo so ponudili v obliki piva in špricarjev. Vrli vitez Valentin Podpečan z gradu Šalek pa je bil hvaležen, da ga nasprotnik iz skupine Vitezi najemniki grofov Celjskih ni potolkel do konca.

Zažigala sta v paru pod zvezdnim nebom. FOTO: LEA REMIC VALENTI

Super spektakel so uprizorili akrobati z žogo Dunking Devils. FOTO: LEA REMIC VALENTI

Čarodej Andrej je čaral in čaral ... FOTO: JOŽE MIKLAVC

Za čast in prestiž so se udarili izbrani med najboljšimi vitezi. FOTO: LEA REMIC VALENTI