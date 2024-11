Konec tedna spet zaprta polovica štajerske avtoceste

Štajerska avtocesta bo med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta od petka od 21. ure do ponedeljka do 5. ure, so sporočili z Darsa.

Zaprti bodo tudi priključki Trojane (uvoz in izvoz proti Mariboru in uvoz proti Ljubljani), Blagovica (uvoz proti Mariboru) in Vransko (izvoz proti Mariboru). Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti med Blagovico in Vranskim.

Kot še sporočajo z Darsa, bodo sanacijska in vzdrževalna dela »potekala neprekinjeno 24 ur v vseh vremenskih pogojih«.

Ker lahko pred zaporo in nato na cesti, po kateri bo potekal obvoz, nastajajo zastoji, se na pot odpravite pravočasno.