Konec tedna delna zapora štajerske avtoceste, a to ni vse, kar vas čaka

Od danes od 21. ure do nedelje do 15. ure bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Obvoz bo urejen. V soboto med 8. in 18. uro bo promet oviran tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru; tam bo najprej zaprt prehitevalni, nato pa vozni pas, je objavil Dars.

Na štajerski avtocesti bodo od danes od 21. ure do nedelje do 15. ure zaprti uvoz Vransko in Trojane, izvoz Blagovica in Trojane proti Ljubljani ter uvoz Trojane proti Mariboru.

Dela tudi na primorki in vipavski hitri cesti

Na primorski avtocesti bosta od sobote od 6.30 do nedelje do 15. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del zaprta vozni in odstavni pas med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. V primeru večjega poslabšanja vremena zapora odpade.

Načrtujejo tudi zaporo vipavske hitre ceste, in sicer od danes od 20. ure do nedelje do 5. ure. V noči na soboto bo popolnoma zaprta od Vipave do Nanosa proti Razdrtemu, v noči na nedeljo pa v smeri Nove Gorice. Obe noči bo promet preusmerjen na vzporedno regionalno cesto.

Na pomurski avtocesti bo promet med Pernico in Lenartom do srede v obe smeri potekal po enem pasu.