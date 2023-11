Komu se bo smejalo najbolj: to so nove cene goriv, a ti sosedje ga točijo še ceneje

Ob polnoči so se spremenile cene goriva. Kjer jih določa vlada, to je zunaj območja avtocest in hitrih cest, bo do vključno 20. novembra

liter bencina stal 1,534 evra (prej 1,536 evra) in

liter dizla 1,608 evra (prej 1,651 evra).

Liter kurilnega olja vas bo olajšal za 1,195 evra (prej 1,233 evra).

Koliko stane gorivo v sosednjih državah Avstrija Pri severnih sosedih Avstrijcih liter goriva stane (vir: AMZS): bencin 95: 1,659 evra (12,5 centa več kot pri nas) in

dizla: 1,794 evra (18,6 centa več kot pri nas). Pri 50 litrih goriva prihranek, ko polnite rezervoar v Sloveniji, znaša 6,25 oziroma 9,30 evra. Hrvaška Na Hrvaškem bodo nove cene goriv veljale od 8. novembra. Liter bo stal: bencin: 1,46 evra (7,4 centa ceneje kot pri nas) in

dizel: 1,52 evra (8,8 centa ceneje kot pri nas). To pomeni, da bodo južni sosedje točili cenejša tako bencin kot dizel – pri 50-litrskem rezervoarju bi, če bi gorivo točili pri njih, privarčevali 3,7 (bencin) oziroma 4,4 evra (dizel). Italija Zahodni sosedje Italijani imajo najdražje gorivo. Vsak liter vas stane (vir: AMZS): bencin: 1,856 evra (32,2 centa več) in

dizel: 1,850 evra (24,2 centa več) Poln 50-litrski rezervoar bencina vas bo tam stal 16,1 evro več kot pri nas, dizla pa 12,1 evro več. Madžarska Vzhodni sosedje Madžari imajo naslednje cene goriva (vir: AMZS): bencin: 1,62 evra (8,6 centa dražji kot pri nas) in

dizel: 1,66 evra (5,2 centa več kot pri nas). 50 pretočenih litrov bencina vas bo na Madžarskem stalo 4,3 evra več kot pri nas, dizla 2,6 evra več.

Cene goriv se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar – evro. »Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Za naftne derivate se štejejo 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin, dizelsko gorivo brez dodatkov in kurilno olje,« so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.

Ne pozabite: cene pogonskih goriv na avtocestnem križu se oblikujejo prosto.