Komu bo država dala energetski vavčer za 150 evrov?

Kot smo že poročali, je v soboto popoldne vlada na seji sprejela ukrepe za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Sprejeli so dva predloga zakonov, ki ju pošiljajo v državni zbor, in dve spremembi trošarinskih uredb. Za vse odjemalce je vlada sprejela oprostitev plačevanja omrežnine za elektriko za tri mesece, od 1. februarja do 30. aprila. Znesek na položnicah bo nižji 30–35 odstotkov, je dejal predsednik vlade. Dodal je, da bodo znižali trošarine na elektriko, pogonska goriva in kurilno olje.

Najranljivejšim pa bo vlada namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov. In kdo bo do njega upravičen? »Ko gre za asimetrične ukrepe, s katerimi naslavljamo več kot pol milijona tistih, za katere ocenjujemo, da jih je energetska draginja posebej prizadela, je osnovno orodje za naslavljanje tega problema solidarnostni in energetski dodatek v višini 150 evrov,« je dejal v soboto predsednik vlade. Dodal je še, da bo dodatek »šel prejemnikom varstvenega dodatka, to je okoli 67.000 ljudem, katerih dohodki ne zadoščajo za preživetje in dobivajo dodatna sredstva iz socialne mreže, šel bo tudi upokojencem, ki prejemajo do 1.000 evrov pokojnine, invalidom, velikim družinam in še nekaterih drugim ranljivim kategorijam, skupaj bo izplačan v višini 106 milijonov evrov, posamezniku pa v višini 150 evrov.«