Komisije za osebno asistenco brez medicinskega znanja

Odbor državnega zbora za delo je na nujni seji sprejel koalicijski sklep, naj ministrstvo za delo pripravi nov zakon o osebni asistenci tako, da bo ocenjevanje uporabnika strokovno in objektivno in bo sledilo uporabnikovim konkretnim potrebam in pričakovanjem. Sejo so sicer zahtevali v SDS, kjer so predlagali, naj odbor v sklep zapiše zavezo, da morajo v komisiji, ki je izvedenski organ, sodelovati tudi zdravniki specialisti. »Kdo bi lahko bolje poznal invalida – zdravnik, ki ga zdravi, ali nekdo, ki je kemik ali ekonomist?« se je vprašala Karmen Furman iz SDS, ki je predstavila zahtevo za sklic nujne seje.

Andreja Pader Jagodič, katere prošnja za odobritev pravice do osebne asistence je bila že dvakrat zavrnjena, meni, da komisija brez medicinskega znanja ne more ustrezno oceniti posameznikovih potreb. »Zdravnik je tisti, ki ve, kakšno je moje stanje.« Predstavniki ministrstva so pri tem pojasnili, da posameznikova dokumentacija vključuje tudi zdravstvene izvide.

Namestnica varuha človekovih pravic Dijana Možina Zupanc pa je poudarila, da osebna asistenca ni edina oblika pomoči. Če nekdo ni upravičen do osebne asistence, mu mora biti na razpolago druga ustrezna storitev, je pozvala. Po njenem mnenju je sicer treba krepiti tudi druge oblike pomoči, denimo pomoč na domu. Ob tem kot zelo pomembno vidi obrazložitev odločitve. Vlagatelj mora namreč vedeti, zakaj je prišlo do določene odločitve. Če odločba temelji na oceni izvedenca, ni pa obrazložena, je to poseg v človekovo pravico, je pojasnila.

V razpravi članic in članov odbora je Darko Krajnc iz Svobode poudaril, da je namen osebne asistence omogočiti neodvisno življenje. »Le tako se bo invalid lahko čim bolj vključeval v življenje in delo,« je opozoril.